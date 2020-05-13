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20:52 (мск), источник: Новости Mail.ru

Коронавирус COVID-19: главные события 13 мая

Регионы ослабляют режим самоизоляции, ЕГЭ снова перенесли, а мировой экономике грозит кризис столетия.

Коронавирус COVID-19
21:11 (мск)Минобрнауки не рассматривало вопрос о сокращении числа ЕГЭ до двух
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 21:32 MSK, 13.05
Инфицировано242 271+10 028
Скончалось2 212+96
Выздоровело48 003+4 491
Инфицировано4 315 679+82 175
Скончалось294 879+4 947
Выздоровело1 523 214+41 900
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Медицинский работник и пациент в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией на базе Тверской областной клинической больницы. | Источник: РИА "Новости"

В России за сутки коронавирус выявили у 10 028 человек

В Москве зарегистрировано 4703 новых случая, в Подмосковье — 962, в Санкт-Петербурге — 435. При этом у 44,5% больных не наблюдается симптомов заболевания. Умерли 96 пациентов.

Власти напоминают о важности социального дистанцирования и призывают не покидать свои дома без крайней необходимости, чтобы избежать новой волны заболеваемости и снизить нагрузку на систему здравоохранения.

ЕГЭ перенесли на более поздний срок, ОГЭ отменили

Минпросвещения РФ приняло решение о повторном переносе единого госэкзамена. Точную дату в ведомстве пока не сообщают.

Для девятиклассников будет отменен в этом году ОГЭ по русскому языку и математике. Итоговые оценки будут выставлены по текущей успеваемости в 2020 году.

В российских регионах ослабляют режим самоизоляции

В Чувашии теперь можно заниматься спортом на улице, в Ленинградской области — ходить в кино и музей, в Петрозаводске разрешено гулять и заниматься спортом в парках, скверах, лесопарковых зонах и лесных массивах.

Разрешено пройтись или пробежаться жителям Орловской, Самарской, Белгородской, Новосибирской областей, в Пермском крае. Вдвоем можно гулять в Тюменской области и при соблюдении дистанции в 1,5 м от остальных горожан.

Другие регионы тоже вводят новые правила.

Ученые свернули клинические испытания ремдесивира

До последнего времени ремдесивир считался наиболее перспективным потенциальным лекарством от коронавируса.

Интересно, что испытания прекращены не по причине их провала — а возможно, как раз наоборот. Эксперимент свернули, не дождавшись окончательных результатов, чтобы не допустить лишних жертв среди пациентов из контрольной группы, принимавших плацебо.

Евро назвали самой уязвимой перед коронавирусом валютой

На фоне глобальной пандемии коронавируса и неспособности стран Европы сплотиться перед лицом общей угрозы самой уязвимой валютой в странах с развитой экономикой становится евро, считают аналитики Bloomberg.

С начала года евро упал на 3,5 процента по отношению к доллару. Участники рынка уверены, что со временем валюта продолжит ослабляться.

Европейская комиссия опубликовала рекомендации, как странам Евросоюза осторожно и согласованно открыть границы и спасти хотя бы часть из почти 200 млрд евро, которые Европа раньше зарабатывала в год на туризме. У европейцев — и тех, кто хочет приехать в Европу, все еще сохраняется надежда этим летом вернуться на пляжи и в отели.

Люди в узком переулке в Бангкоке. Правительство Таиланда продолжает ослаблять ограничения на малые предприятия, которые были введены несколько недель назад для борьбы с распространением COVID-19. | Источник: AP 2020

Мировой экономике грозит кризис столетия

Кризис только набирает обороты, а прогноз уже хуже даже наших пессимистичных ожиданий. Если медицина не одолеет вирус, многие экономики пострадают еще сильнее.
Кристалина Георгиева
глава МВФ

Возврат к прежним темпам приумножения богатства и сокращения неравенства на планете рискует оказаться более продолжительным. В прошлый раз на это ушло целое десятилетие.

Правительство расширило перечень отраслей, пострадавших от коронавируса

В перечень добавили торговлю через автоматы и производство изделий народных художественных промыслов.

Ранее в списке уже находились автомобильные и авиаперевозки, культура, досуг и развлечения, организация конференций и выставок, фитнес и спорт, турбизнес и гостиницы, общепит, дополнительное образование, салоны красоты, ремонт и другие бытовые услуги.

Черепахи в мадридском парке дель Ретиро, закрытом для посещения. | Источник: AP 2020

Столетняя россиянка вылечилась от коронавируса

Это первый в стране пациент такого возраста, который излечился от COVID-19. Тринадцатого мая, в день своего 100-летия, Пелагея Михайловна Пояркова была выписана из Центра мозга и нейротехнологий ФМБА России, перепрофилированного под прием больных новой коронавирусной инфекцией.

Будет ли на Черном море пляжный сезон

Пляжный сезон на Черном море может состояться: в Сочи с 1 июня отменят пропуска и начнут работу санатории, имеющие медицинскую лицензию. Затем, если ситуация с коронавирусом стабилизируется, заработают и отели. Крым пока не определился, но экономика полуострова без денег туристов рискует обвалиться.

Нулевые пациенты

Смертельные эпидемии охватывают мир не впервые. История сохранила имена нескольких «нулевых пациентов» — первых носителей болезни, которые стали ее распространителями, сами о том не подозревая. Среди них — жертвы испанки, брюшного тифа и вируса Эбола.

Канадский зоопарк вернет панд в Китай из-за дефицита бамбука

Зоопарк Калгари в Канаде заявил, что не может прокормить двух панд — ему просто неоткуда брать бамбук. Раньше его импортировали из Китая, но пандемия COVID-19 нарушила регулярность поставок. В зоопарке опасаются, что ситуация ухудшится еще больше в случае второй волны коронавируса.

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