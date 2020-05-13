Коронавирус COVID-19: главные события 13 мая

В Москве зарегистрировано 4703 новых случая, в Подмосковье — 962, в
Власти напоминают о важности социального дистанцирования и призывают не покидать свои дома без крайней необходимости, чтобы избежать новой волны заболеваемости и снизить нагрузку на систему здравоохранения.
Минпросвещения РФ приняло решение о повторном переносе единого госэкзамена. Точную дату в ведомстве пока не сообщают.
Для девятиклассников будет отменен в этом году ОГЭ по русскому языку и математике. Итоговые оценки будут выставлены по текущей успеваемости в 2020 году.
В Чувашии теперь можно заниматься спортом на улице, в Ленинградской области — ходить в кино и музей, в Петрозаводске разрешено гулять и заниматься спортом в парках, скверах, лесопарковых зонах и лесных массивах.
Разрешено пройтись или пробежаться жителям Орловской, Самарской, Белгородской, Новосибирской областей, в Пермском крае. Вдвоем можно гулять в Тюменской области и при соблюдении дистанции в 1,5 м от остальных горожан.
Другие регионы тоже вводят новые правила.
До последнего времени ремдесивир считался наиболее перспективным потенциальным лекарством от коронавируса.
Интересно, что испытания прекращены не по причине их провала — а возможно, как раз наоборот. Эксперимент свернули, не дождавшись окончательных результатов, чтобы не допустить лишних жертв среди пациентов из контрольной группы, принимавших плацебо.
На фоне глобальной пандемии коронавируса и неспособности стран Европы сплотиться перед лицом общей угрозы самой уязвимой валютой в странах с развитой экономикой становится евро, считают аналитики Bloomberg.
С начала года евро упал на 3,5 процента по отношению к доллару. Участники рынка уверены, что со временем валюта продолжит ослабляться.
Европейская комиссия опубликовала рекомендации, как странам Евросоюза осторожно и согласованно открыть границы и спасти хотя бы часть из почти 200 млрд евро, которые Европа раньше зарабатывала в год на туризме. У европейцев — и тех, кто хочет приехать в Европу, все еще сохраняется надежда этим летом вернуться на пляжи и в отели.
Кризис только набирает обороты, а прогноз уже хуже даже наших пессимистичных ожиданий. Если медицина не одолеет вирус, многие экономики пострадают еще сильнее.
Возврат к прежним темпам приумножения богатства и сокращения неравенства на планете рискует оказаться более продолжительным. В прошлый раз на это ушло целое десятилетие.
В перечень добавили торговлю через автоматы и производство изделий народных художественных промыслов.
Ранее в списке уже находились автомобильные и авиаперевозки, культура, досуг и развлечения, организация конференций и выставок, фитнес и спорт, турбизнес и гостиницы, общепит, дополнительное образование, салоны красоты, ремонт и другие бытовые услуги.
Это первый в стране пациент такого возраста, который излечился от COVID-19. Тринадцатого мая, в день своего 100-летия, Пелагея Михайловна Пояркова была выписана из Центра мозга и нейротехнологий ФМБА России, перепрофилированного под прием больных новой коронавирусной инфекцией.
Пляжный сезон на Черном море может состояться: в Сочи с 1 июня отменят пропуска и начнут работу санатории, имеющие медицинскую лицензию. Затем, если ситуация с коронавирусом стабилизируется, заработают и отели. Крым пока не определился, но экономика полуострова без денег туристов рискует обвалиться.
Смертельные эпидемии охватывают мир не впервые. История сохранила имена нескольких «нулевых пациентов» — первых носителей болезни, которые стали ее распространителями, сами о том не подозревая. Среди них — жертвы испанки, брюшного тифа и вируса Эбола.
Зоопарк Калгари в Канаде заявил, что не может прокормить двух панд — ему просто неоткуда брать бамбук. Раньше его импортировали из Китая, но пандемия COVID-19 нарушила регулярность поставок. В зоопарке опасаются, что ситуация ухудшится еще больше в случае второй волны коронавируса.