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15:59 (мск), источник: Новости Mail.ru

До и после: в Сети сравнили Севастополь 2014 и 2020 годов (фото)

Пользователи соцсетей сравнили фото до и после ремонта Большой Морской улицы

В паблике «Подслушано в Севастополе» в социальной сети «ВКонтакте» в середине мая появилась подборка фотографий, показывающих, как изменилась одна из центральных улиц в Севастополе после капитального ремонта.

Снимки Большой Морской представляют собой коллажи из одинаковых участков улицы «до» и «после»: одни датированы февралем 2014 года (за месяц до присоединения Крыма к России), а другие — маем 2020 года, когда был закончен масштабный ремонт.

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Напомним, ремонт Большой Морской улицы проводился за средства бюджета Москвы и стоил 2 миллиарда рублей.

Екатерина Гура. Фото: Подслушано в Севастополе

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