Создана 3D-модель коронавируса (видео)

Российская студия биомедицинской визуализации Visual Science создала анимацию, благодаря которой коронавирус SARS-CoV-2 можно рассмотреть во всех деталях.
На этот проект ушло почти три месяца. Визуализацию создали на основе научных данных о коронавирусах и комментариев вирусологов, говорят в Visual Science.
Яркими цветами на видео обозначены белки, кодируемые геномом вируса. Серый соответствует структурам, взятым вирусом из
«Таким образом, мы подчеркиваем паразитную и неавтономную природу вирусов», — говорят в студии.
Анна Лысенко