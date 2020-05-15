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10:46 (мск), источник: Новости Mail.ru

Создана 3D-модель коронавируса (видео)

Его можно рассмотреть со всех сторон.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 09:32 MSK, 15.05
Инфицировано262 843+10 598
Скончалось2 418+113
Выздоровело58 226+4 696
Инфицировано4 444 670+96 362
Скончалось302 493+5 261
Выздоровело1 588 858+37 801
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Российская студия биомедицинской визуализации Visual Science создала анимацию, благодаря которой коронавирус SARS-CoV-2 можно рассмотреть во всех деталях.

На этот проект ушло почти три месяца. Визуализацию создали на основе научных данных о коронавирусах и комментариев вирусологов, говорят в Visual Science.

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Яркими цветами на видео обозначены белки, кодируемые геномом вируса. Серый соответствует структурам, взятым вирусом из клетки-хозяина.

«Таким образом, мы подчеркиваем паразитную и неавтономную природу вирусов», — говорят в студии.

Анна Лысенко

Справка
Коронавирус: вопросы, на которые пока нет ответовНесмотря на колоссальные усилия ученых всего мира, многое в поведении этого вируса остается непонятым.
Во время загрузки произошла ошибка.
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Источник:©Аргументы и факты
Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 11:20 MSK, 15.05
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