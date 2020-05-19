Американец придумал способы необычно заправлять кровать

Пожилые супруги Джоанна и Джим Стерлинг из американского города Мэнсон внезапно прославились в соцсетях благодаря своему чувству юмора и фантазии. Дело в том, что на протяжении 45 лет совместной жизни Джоанна ежедневно сама заправляла кровать, но пару месяцев назад эта обязанность перешла Джиму.
Мужчину смущало большое количество разнообразных подушек, которые он никак и никуда не мог пристроить. В итоге Джим решил подойти к этому делу творчески и каждый день начал сооружать новые конструкции из подушек на кровати.
Джоанна пришла в восторг от фантазии супруга и начала фотографировать и публиковать на Facebook его подушечные инсталляции. В середине мая о супругах написали журналисты Daily Mail, прославив их и подарив пользователям соцсетей веселую идею для «карантинного» творчества.