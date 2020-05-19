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14:43 (мск), источник: Новости Mail.ru

Американец придумал способы необычно заправлять кровать

Ежедневно он сооружает разные инсталляции из подушек.

Пожилые супруги Джоанна и Джим Стерлинг из американского города Мэнсон внезапно прославились в соцсетях благодаря своему чувству юмора и фантазии. Дело в том, что на протяжении 45 лет совместной жизни Джоанна ежедневно сама заправляла кровать, но пару месяцев назад эта обязанность перешла Джиму.

Мужчину смущало большое количество разнообразных подушек, которые он никак и никуда не мог пристроить. В итоге Джим решил подойти к этому делу творчески и каждый день начал сооружать новые конструкции из подушек на кровати.

After 45 years Jim is in charge of making the bed every morning. I don’t think he knows what to do with the extra pillows ?

Опубликовано Joanne Sterling Суббота, 9 мая 2020 г.

Oh No Mr Bill!

Опубликовано Joanne Sterling Воскресенье, 17 мая 2020 г.

Now he has props !

Опубликовано Joanne Sterling Суббота, 16 мая 2020 г.

Guess we are sleeping with our heads at the bottom now ?

Опубликовано Joanne Sterling Четверг, 14 мая 2020 г.

Haha the best!

Опубликовано Joanne Sterling Вторник, 12 мая 2020 г.

Managed to hide all my fancy pillows today?

Опубликовано Joanne Sterling Понедельник, 11 мая 2020 г.

Джоанна пришла в восторг от фантазии супруга и начала фотографировать и публиковать на Facebook его подушечные инсталляции. В середине мая о супругах написали журналисты Daily Mail, прославив их и подарив пользователям соцсетей веселую идею для «карантинного» творчества.

Екатерина Гура

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