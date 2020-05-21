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14:06 (мск), источник: Новости Mail.ru

Археологи обнаружили игрушечную мышь возрастом 2 тысячи лет

Она принадлежала неизвестному ребенку из древнеримского лагеря.

На раскопках древнеримского военного лагеря Виндоланда исследователи обнаружили игрушечную мышь, изготовленную в 105−130 годах нашей эры.

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Детская игрушка длиной чуть более 12 см была вырезана из кожи. Она хранилась в одном из мешков вместе с другими кожаными находками, сделанными еще в 1993 году. Вынужденные отложить раскопки из-за пандемии, археологи принялись сортировать их и были приятно удивлены, сообщает Heritage Daily.

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Виндоланда находилась возле стены Адриана. Теперь это территория Нортумберленда в Англии. Римляне создали лагерь для отражения набегов пиктов около 85 года нашей эры и оставались здесь до конца IV века.

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Место известно многочисленными находками, свидетельствующими о быте римских солдат. В частности, здесь была собрана целая коллекция кожаной обуви, конского снаряжения и деталей походных палаток. Находок так много, что большинство из них до сих пор не изучено.

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Анна Лысенко

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