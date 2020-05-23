Вячеслав Петкун: «Мы с женой соскучились по состоянию “дети в школе”»

Знаменитый музыкант, лидер группы «Танцы Минус» Вячеслав Петкун самоизоляцию проводит в подмосковном доме вместе с женой и детьми.
Музыкант признался, что сильно скучает по своим близким и родному Санкт-Петербургу. А потому после снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, он намерен отправиться в город на Неве и встретиться с родителями.
В эксклюзивном видео Петкун признался, что также мечтает отвести детей в школу, так как дистанционное обучение — то еще испытание и для детей, и для родителей.
«Мы с женой соскучились по состоянию “дети в школе”, особенно, я думаю, она. Потому что на ней лежит основная тяжесть онлайн-образования», — рассказал музыкант.
О чем еще мечтает лидер группы «Танцы Минус» — смотрите в нашем ролике.