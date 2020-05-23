Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Развитие болезни Паркинсона затормозили с помощью стволовых клеток Клетки кожи, пересаженные в головной мозг больного с болезнью Паркинсона, привели к прорыву в лечении
Фоторепортажи
12На линии фронта: будни московских врачей
8Отпуск после COVID-19
14:55 (мск), источник: Новости Mail.ru

Вячеслав Петкун: «Мы с женой соскучились по состоянию “дети в школе”»

Проект Новости Mail.ru в рамках проекта «5 вещей, которые я первым делом сделаю после окончания самоизоляции» публикует рассказы звёзд об их планах на жизнь после того, как это всё наконец-то закончится.

Знаменитый музыкант, лидер группы «Танцы Минус» Вячеслав Петкун самоизоляцию проводит в подмосковном доме вместе с женой и детьми.

Музыкант признался, что сильно скучает по своим близким и родному Санкт-Петербургу. А потому после снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, он намерен отправиться в город на Неве и встретиться с родителями.

В эксклюзивном видео Петкун признался, что также мечтает отвести детей в школу, так как дистанционное обучение — то еще испытание и для детей, и для родителей.

«Мы с женой соскучились по состоянию “дети в школе”, особенно, я думаю, она. Потому что на ней лежит основная тяжесть онлайн-образования», — рассказал музыкант.

О чем еще мечтает лидер группы «Танцы Минус» — смотрите в нашем ролике.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Следите за развитием темы 5 вещей, которые я первым делом сделаю после окончания самоизоляции
В России выявлено более девяти тысяч новых случаев коронавируса
В Москве умер «крокодил Гитлера»
Маск назвал липовой статистику по коронавирусу в США
«Вести в субботу» не выйдут в эфир из-за COVID у сотрудника
Как Бразилия вышла в мировые лидеры по жертвам COVID-19
В крови людей старше 60 лет нашли больше антител к COVID
В США прошла «инопланетная» гроза (видео)
Здоровье
Когда и почему ошибаются врачи? Опытный и заслуженный хирург объясняет, как человеческий фактор вмешивается в операции.
Hi-Tech
Все дело в цене. Необычные находки на AliExpress Полезно и недорого.
Авто
Очень сложный тест: нужно угадать машину по комментарию из Сети Редакция Авто Mail.ru всегда внимательно изучает комментарии читателей. Сегодня мы решили собрать самые интересные из них и проверить, легко ли другим угадать, о каком автомобиле идет речь. Справится только настоящий знаток!
Кино
Горбань на съемках сравнили со звездой «Великолепного века» Актриса показала кадры в образе своей героини из нового сериала
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Почему 30-летняя мама восьмерых детей разводится с мужем (фото) Женщина - первая жительницей Австралии, родившая сразу пятерых детей
Леди
Алла Пугачева в узких джинсах устроила дефиле для мужа Примадонна пококетничала с супругом на камеру.
Новости партнеров
Соцработники получат надбавки к зарплате от 10 до 60 тыс. руб. – президент
Президент назвал главный итог режима самоизоляции в России
Президент поручил списать малому бизнесу налоги за 2 квартал – жми
Президент России: с такими испытаниями мир столкнулся впервые после войны
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь