13:25 (мск), источник: Новости Mail.ru
В США на одну должность претендуют друзья с одинаковым именем и фамилией
Забавное совпадение.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проектыВсе проекты
Забавное совпадение.
В Северной Дакоте на одну и ту же должность баллотируются политики с одинаковым именем и похожей внешностью, сообщает Business Insider.
Бен М. Хэнсон и Бен У. Хэнсон вовсе не родственники. Тем не менее у них похожий цвет волос, оба носят бороды и очки. Возраст тоже примерно один и тот же — немного за 30. Оба Хэнсона даже выросли в одном городе Фарго.
Баллотируются кандидаты от Демократической партии. К тому же, Хэнсоны успели подружиться. Кто из двух кандидатов победит, станет известно в ноябре.
Анна Лысенко