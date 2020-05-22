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13:25 (мск), источник: Новости Mail.ru

В США на одну должность претендуют друзья с одинаковым именем и фамилией

Забавное совпадение.

В Северной Дакоте на одну и ту же должность баллотируются политики с одинаковым именем и похожей внешностью, сообщает Business Insider.

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Бен М. Хэнсон и Бен У. Хэнсон вовсе не родственники. Тем не менее у них похожий цвет волос, оба носят бороды и очки. Возраст тоже примерно один и тот же — немного за 30. Оба Хэнсона даже выросли в одном городе Фарго.

Баллотируются кандидаты от Демократической партии. К тому же, Хэнсоны успели подружиться. Кто из двух кандидатов победит, станет известно в ноябре.

Анна Лысенко

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