Михаил Зеленский: «Желаю всем терпения и не терять чувство юмора»

Известный ведущий телеканалов «Россия-1» и «Россия-Культура» Михаил Зеленский записал небольшое видео, в котором призвал зрителей не терять чувства юмора и запастись терпением в условиях самоизоляции.
Зеленский также рассказал о том, что планирует сделать после того, как будут сняты коронавирусные ограничения. Причем подошел к этому довольно творчески, превратив свои желания в компиляцию из стихов и песен.
Что планирует сделать телеведущий после окончания самоизоляции — смотрите в нашем видео.
Также Mail.ru Group представила проект «Жизнь после изоляции: желания, ощущение и будущее». На специальном лендинге эксперты и инфлюенсеры делятся мыслями о том, как они строят свою жизнь сейчас и каким видят будущее после снятия всех ограничений.