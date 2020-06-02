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12:40 (мск), источник: Новости Mail.ru

Михаил Зеленский: «Желаю всем терпения и не терять чувство юмора»

Новости Mail.ru в рамках проекта «5 вещей, которые я первым делом сделаю после окончания самоизоляции» публикует рассказы звёзд об их планах на жизнь после того, как это всё наконец-то закончится.

Известный ведущий телеканалов «Россия-1» и «Россия-Культура» Михаил Зеленский записал небольшое видео, в котором призвал зрителей не терять чувства юмора и запастись терпением в условиях самоизоляции.

Зеленский также рассказал о том, что планирует сделать после того, как будут сняты коронавирусные ограничения. Причем подошел к этому довольно творчески, превратив свои желания в компиляцию из стихов и песен.

Что планирует сделать телеведущий после окончания самоизоляции — смотрите в нашем видео.

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Также Mail.ru Group представила проект «Жизнь после изоляции: желания, ощущение и будущее». На специальном лендинге эксперты и инфлюенсеры делятся мыслями о том, как они строят свою жизнь сейчас и каким видят будущее после снятия всех ограничений.

Следите за развитием темы 5 вещей, которые я первым делом сделаю после окончания самоизоляции
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