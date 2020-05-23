21:04 (мск), источник: Новости Mail.ru
Коронавирус COVID-19: главные события 23 мая
Правительство одобрило антивирусные меры поддержки, россияне строят планы на отпуск, а Илон Маск ополчился на американскую статистику.
Общее число пациентов с коронавирусом в стране выросло до 335 882. При этом у 42% заболевание протекало без симптомов и было обнаружено только путем тестирования. Умерли за сутки 139 человек, из них 67 в Москве. За весь период эпидемии в России от коронавируса скончались 3388 пациентов.
Во всем мире выявлено более 5,2 млн заболевших коронавирусом. Свыше 338 000 человек умерли.
Эпицентр пандемии коронавируса на уходящей неделе окончательно переместился в Западное полушарие. Наиболее тревожная ситуация в Бразилии, которая вышла на третье место по числу зараженных и теперь уступает лишь США и России. При этом эксперты предупреждают: 19 из 20 случаев заражения в крупнейшей стране Латинской Америки не попадают в официальную статистику.
Запахи перестают чувствовать около 60% заболевших коронавирусом, говорят в НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера. При внезапном исчезновении запахов необходимо как можно скорее изолироваться и пройти обследование, говорят врачи.
Я считаю, что статистика стала ненадежной, когда в ней начали учитывать тех, кому COVID-19 не подтверждали тестом, а просто ставили симптомы, схожие с COVID-19. Статистика стала липовой, вероятно,
где-тов середине апреля. Симптомов, схожих с COVID-19, около сотни. По сути — что угодно.
В России постепенно начинает оживать туристическая отрасль: уже в июне у санаториев появится возможность принимать гостей. Но почти половина потенциальных путешественников с опаской смотрит на перспективу отправиться в отпуск. Две трети россиян в ближайшие полгода собираются избегать поездок на зарубежные курорты.
Некоторые москвичи собрались в отпуск уже в июне. Самым популярным направлением среди жителей Москвы стал Симферополь. На втором месте — Сочи, потом идет Анапа.
Депутат Московской городской Думы, председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко рассказала, как планируется обеспечивать летнюю занятость и оздоровление московским детям.
Люди старше 60 лет, переболевшие COVID-19, вырабатывают наибольшее количество нейтрализующих антител. Как выяснили китайские ученые, плазма, полученная от молодых пациентов с умеренными симптомами инфекции, содержит меньше защитных белков, которые необходимы для блокировки биологической активности патогена.
Тем временем стали известны результаты обследования более 50 тысяч москвичей на антитела к коронавирусу. Иммунитет выявлен у 12%.
Власти одобрили новые выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет, дотации для компенсации снижения поступлений в бюджеты регионов, выделение средств для единовременных страховых выплат отдельным категориям медицинских работников и другие меры.
Страны снимают карантин одна за другой; освобожденное население разбегается по лужайкам и парикмахерским, спешит вернуться к работе и прежней жизни. Но вряд ли у всех получится, предупреждают экономисты и финансовые власти.
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Знаменитый музыкант, лидер группы «Танцы Минус» Вячеслав Петкун самоизоляцию проводит в подмосковном доме вместе с женой и детьми. Музыкант признался, что сильно скучает по своим близким и родному
Испания сделала то, что должна была [в борьбе с распространением коронавируса], и теперь перед нами открываются новые горизонты, — отметил Санчес. — Пришло время для возобновления наших повседневных дел. Начиная с 8 июня [футбольная] лига возвращается.