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21:04 (мск), источник: Новости Mail.ru

Коронавирус COVID-19: главные события 23 мая

Правительство одобрило антивирусные меры поддержки, россияне строят планы на отпуск, а Илон Маск ополчился на американскую статистику.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 20:32 MSK, 23.05
Инфицировано335 882+9 434
10.05
11012
11.05
11656
12.05
10899
13.05
10028
14.05
9974
15.05
10598
16.05
9200
17.05
9709
18.05
8926
19.05
9263
20.05
8764
21.05
8849
22.05
8894
23.05
9434
10.0523.05
Скончалось3 388+139
10.05
88
11.05
94
12.05
107
13.05
96
14.05
93
15.05
113
16.05
119
17.05
94
18.05
91
19.05
115
20.05
135
21.05
127
22.05
150
23.05
139
10.0523.05
Выздоровело107 936+8 111
10.05
2390
11.05
5495
12.05
3711
13.05
4491
14.05
5527
15.05
4696
16.05
4940
17.05
4207
18.05
2836
19.05
5921
20.05
9262
21.05
7289
22.05
7144
23.05
8111
10.0523.05
Инфицировано5 267 452+107 778
10.05
86842
11.05
78020
12.05
74050
13.05
71982
14.05
97808
15.05
84063
16.05
110128
17.05
93987
18.05
78840
19.05
90218
20.05
94059
21.05
99565
22.05
106949
23.05
107500
10.0523.05
Скончалось339 949+4 531
10.05
4401
11.05
3404
12.05
3641
13.05
5468
14.05
5390
15.05
5122
16.05
5410
17.05
4126
18.05
3360
19.05
3386
20.05
4804
21.05
4789
22.05
4844
23.05
5219
10.0523.05
Выздоровело2 086 375+100 719
10.05
50167
11.05
37641
12.05
44543
13.05
31101
14.05
64151
15.05
31046
16.05
54433
17.05
55665
18.05
40047
19.05
56355
20.05
0
21.05
207557
22.05
51642
23.05
107351
10.0523.05
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Источник: РИА "Новости"

В России зафиксировали 9434 новых случая COVID-19

Общее число пациентов с коронавирусом в стране выросло до 335 882. При этом у 42% заболевание протекало без симптомов и было обнаружено только путем тестирования. Умерли за сутки 139 человек, из них 67 в Москве. За весь период эпидемии в России от коронавируса скончались 3388 пациентов.

Во всем мире выявлено более 5,2 млн заболевших коронавирусом. Свыше 338 000 человек умерли.

Как Бразилия вышла в мировые лидеры по жертвам COVID-19

Эпицентр пандемии коронавируса на уходящей неделе окончательно переместился в Западное полушарие. Наиболее тревожная ситуация в Бразилии, которая вышла на третье место по числу зараженных и теперь уступает лишь США и России. При этом эксперты предупреждают: 19 из 20 случаев заражения в крупнейшей стране Латинской Америки не попадают в официальную статистику.

Совет носить маски докатился даже до коренных жителей Летисии (Колумбия) - представителей племени Уитото | Источник: AFP 2020

Кажется, пахнет коронавирусом

Запахи перестают чувствовать около 60% заболевших коронавирусом, говорят в НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера. При внезапном исчезновении запахов необходимо как можно скорее изолироваться и пройти обследование, говорят врачи.

Маск назвал липовой статистику по коронавирусу в США

Я считаю, что статистика стала ненадежной, когда в ней начали учитывать тех, кому COVID-19 не подтверждали тестом, а просто ставили симптомы, схожие с COVID-19. Статистика стала липовой, вероятно, где-то в середине апреля. Симптомов, схожих с COVID-19, около сотни. По сути — что угодно.
Илон Маск
бизнесмен, гендиректор SpaceХ

Туристы отложат путешествия

В России постепенно начинает оживать туристическая отрасль: уже в июне у санаториев появится возможность принимать гостей. Но почти половина потенциальных путешественников с опаской смотрит на перспективу отправиться в отпуск. Две трети россиян в ближайшие полгода собираются избегать поездок на зарубежные курорты.

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Некоторые москвичи собрались в отпуск уже в июне. Самым популярным направлением среди жителей Москвы стал Симферополь. На втором месте — Сочи, потом идет Анапа.

Депутат Московской городской Думы, председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко рассказала, как планируется обеспечивать летнюю занятость и оздоровление московским детям.

Время пожилых

Люди старше 60 лет, переболевшие COVID-19, вырабатывают наибольшее количество нейтрализующих антител. Как выяснили китайские ученые, плазма, полученная от молодых пациентов с умеренными симптомами инфекции, содержит меньше защитных белков, которые необходимы для блокировки биологической активности патогена.

Тем временем стали известны результаты обследования более 50 тысяч москвичей на антитела к коронавирусу. Иммунитет выявлен у 12%.

Правительство одобрило ряд антивирусных мер поддержки

Власти одобрили новые выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет, дотации для компенсации снижения поступлений в бюджеты регионов, выделение средств для единовременных страховых выплат отдельным категориям медицинских работников и другие меры.

Газоны в парке Долорес в Сан-Франциско, как и во многих других американских парках, разметили кругами для соблюдения отдыхающими социальной дистанции | Источник: AFP 2020
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Мир выходит из карантина, но не из кризиса

Страны снимают карантин одна за другой; освобожденное население разбегается по лужайкам и парикмахерским, спешит вернуться к работе и прежней жизни. Но вряд ли у всех получится, предупреждают экономисты и финансовые власти.

Вячеслав Петкун: «Мы с женой соскучились по состоянию “дети в школе”»

Проект Новости Mail.ru в рамках проекта «5 вещей, которые я первым делом сделаю после окончания самоизоляции» публикует рассказы звёзд об их планах на жизнь после того, как это всё наконец-то закончится.

Знаменитый музыкант, лидер группы «Танцы Минус» Вячеслав Петкун самоизоляцию проводит в подмосковном доме вместе с женой и детьми. Музыкант признался, что сильно скучает по своим близким и родному Санкт-Петербургу.

В Мехико (столица Мексики) бдительные граждане надели маску даже на нарисованного Мика Джаггера | Источник: AFP 2020

Чемпионат Испании по футболу возобновится 8 июня

Испания сделала то, что должна была [в борьбе с распространением коронавируса], и теперь перед нами открываются новые горизонты, — отметил Санчес. — Пришло время для возобновления наших повседневных дел. Начиная с 8 июня [футбольная] лига возвращается.
Педро Санчес
председатель испанского правительства
Справка
Чем лечат от COVID-19 в России и мире: гид по препаратамДля борьбы с COVID-19 врачи в России и в мире применяют препараты, изначально разработанные для борьбы с другими заболеваниями
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