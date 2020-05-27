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16:59 (мск), источник: Новости Mail.ru

В австралийском зоопарке впервые после пожаров родилась коала

Малыш стал символом надежды на восстановление популяции этих животных.

Сотрудники австралийского зоопарка The Australian Reptile Park поделились замечательной новостью. Впервые после разрушительных лесных пожаров, бушевавших в Австралии в конце 2019 года в зоопарке появился на свет детеныш коалы. Малышку уже назвали Эш, что в переводе с английского означает «Пепел».

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Появление маленькой коалы уже назвали чудом и символом надежды на возрождение популяции коал, которые сильно пострадали в результате лесных пожаров. По приблизительным данным, тогда в огне погибло около 10 тысяч коал (около 85% популяции на севере Нового Южного Уэльса). Ранее министр окружающей среды Сусан Лей заявил, что коалы могут быть занесены в список животных, находящихся под угрозой исчезновения.

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Как известно, самка коалы может иметь одного детеныша в год, но часто малыши появляются на свет не ежегодно, а лишь через пару лет. Из-за травм и стресса, вызванных лесными пожарами, многие животные так и не обзавелись потомством, а потому появление на свет Эш экологи сейчас воспринимают как «добрый знак», пишет LADbible.

Екатерина Гура

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