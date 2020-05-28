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13:01 (мск), источник: Новости Mail.ru

Тина Канделаки: «Люди, по вам соскучилась! Хочу вас видеть!»

Новости Mail.ru в рамках проекта «5 вещей, которые я первым делом сделаю после окончания самоизоляции» публикуют рассказы знаменитостей об их планах на жизнь после того, как это всё наконец-то закончится.

Журналист, генеральный продюсер «Матч ТВ» и основательница Ansaligy Тина Канделаки в эксклюзивном видео призналась, что больше всего на самоизоляции соскучилась по живому общению: «Все пять вещей связаны с тем, чтобы дорваться до живых людей».

Больше всего Канделаки мечтает посетить косметолога и отправиться на работу. Но, кажется, самым интересным моментом после «выхода на волю» станет посещение массовых мероприятий.

Это все будет уже по-другому в этой новой жизни. Я не представляю, как я приду на футбол, и на расстоянии двух метров от меня кто-то будет сидеть. Во многие места хочется прийти, просто чтобы понять, как же это будет.
Тина Канделаки

Какие еще планы строит на ближайшее будущее Тина Канделаки, смотрите в нашем ролике.

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Также Mail.ru Group представила проект «Жизнь после изоляции: желания, ощущение и будущее». На специальном лендинге эксперты и инфлюенсеры делятся мыслями о том, как они строят свою жизнь сейчас и каким видят будущее после снятия всех ограничений.

Следите за развитием темы 5 вещей, которые я первым делом сделаю после окончания самоизоляции
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