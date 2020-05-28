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13:14 (мск), источник: Новости Mail.ru

Врачи рассказали о работе и материнстве во время пандемии

Как женщины-врачи совмещают профессиональный долг и семью в это непростое время.

Источник: Иллюстрация Галины Воробьевой

Во время пандемии врачи — главные герои. Среди них много мам, вынужденных подвергать близких риску заражения или разлучаться с ними ради спасения чужих жизней. Проект Дети Mail.ru собрал истории четырех женщин, которым нужно не только справляться с врачебной работой, но и оставаться матерями.

Врач-инфекционист и мама троих сыновей Оксана Чемерис рассказала, что ее дети поначалу переживали из-за того, что она работает с чем-то опасным, но уже привыкли. Оксана не стала изолироваться от семьи:

За детей не волнуюсь, они обычно болеют легко. Я не вижу смысла ограничивать себя в контакте с ними. Обнимаю и целую их, как обычно. Младший сын засыпает со мной.

Фельдшер и мама пятилетней девочки Алина Каплина рассказала, что, хотя времени для общения с ребенком стало меньше, она все равно старается каждую свободную минуту уделять дочке. По словам Алины, дочка постоянно расспрашивает ее про коллег и пациентов, а если видит на улице скорую помощь, то интересуется: «Это не твоя машина едет?».

Источник: Иллюстрация Галины Воробьевой

Терапевт и мама двух сыновей Ирина Охременко считает, что ее дети еще больше сдружились и повзрослели за время карантина:

Мужчины мои видят, что у меня нагрузка увеличилась, — стараются дом брать на себя.

Ирина рассказала, что дети с большим пониманием относятся к ее работе. Старший 13-летний сын тоже хочет стать врачом, и с ним уже можно обсуждать происходящее как со взрослым.

Неонатолог и мама двоих детей Анна Левадная перед тем, как поехать домой, делает тест и возвращается к семье только после получения результатов. Анна признается, что за время пандемии устала не только от работы:

Я как мама дико устала от онлайн-обучения — это очень тяжело.

Подробнее об историях женщин-врачей читайте в коллекции «В красной зоне».

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