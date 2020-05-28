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16:28 (мск), источник: Новости Mail.ru

Специалисты выяснили, куда хотят поехать туристы после самоизоляции

А также рассказали о самых популярных месяцах для отдыха.

РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:32 MSK, 28.05
Инфицировано379 051+8 371
15.05
10598
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Скончалось4 142+174
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Источник: AP 2020

Пока одни страны ужесточают ограничения из-за пандемии коронавируса, другие уже начали постепенно возвращаться к привычной жизни, правда, в новой реальности — с соблюдением безопасной дистанции и медицинскими масками в общественных местах.

Просидев несколько месяцев в самоизоляции, люди начали планировать путешествия, а курортные страны — предлагать отличные условия для отдыха, чтобы хоть как-то восстановить свою экономику.

Специалисты международного онлайн-сервиса путешествий TravelSupermarket решили провести исследование новых предпочтений туристов. Они проанализировали поисковые запросы на ресурсе и готовые брони.

Оказалось, что большинство путешественников мечтают отправиться в Испанию, которая, кстати, пострадала от коронавируса больше остальных европейских стран.

В пятерку лидеров также вошли Кипр, Турция, США и Доминиканская Республика.

Что же касается лучших курортных предложений на этот год, то их предлагают Испания, Мальта, Турция, Греция и Португалия.

Специалисты также выяснили, что самыми популярными месяцами для отдыха туристы считают октябрь и ноябрь 2020 года и апрель, май 2021 года. Именно на эти месяцы было больше всего бронирований и поисковых запросов, пишет Daily Mail.

Екатерина Гура

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