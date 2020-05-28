16:28 (мск), источник: Новости Mail.ru
Специалисты выяснили, куда хотят поехать туристы после самоизоляции
А также рассказали о самых популярных месяцах для отдыха.
Пока одни страны ужесточают ограничения
Просидев несколько месяцев в самоизоляции, люди начали планировать путешествия, а курортные страны — предлагать отличные условия для отдыха, чтобы хоть
Специалисты международного
В пятерку лидеров также вошли Кипр, Турция, США и Доминиканская Республика.
Что же касается лучших курортных предложений на этот год, то их предлагают Испания, Мальта, Турция, Греция и Португалия.
Специалисты также выяснили, что самыми популярными месяцами для отдыха туристы считают октябрь и ноябрь 2020 года и апрель, май 2021 года. Именно на эти месяцы было больше всего бронирований и поисковых запросов, пишет Daily Mail.
Екатерина Гура