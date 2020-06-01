Мексиканский курорт предложит туристам бесплатное жилье и развлечения

Власти мексиканского курортного города Канкун придумали специальную программу, рассчитанную на привлечение туристов и восстановление туристического сектора в регионе.
8 июня в Мексике прекращается режим самоизоляции и открываются отели и рестораны в курортной зоне.
В рамках этой программы гостям курорта будут предлагаться различные бонусы, скидки, в том числе бесплатное проживание в отелях, а также возможность выиграть бесплатные каникулы на протяжении 20 лет.
Например, многие отели в рамках программы предлагают гостям, забронировавшим две ночи, еще две в подарок или бесплатное проживание двоих детей при бронировании номера для двух взрослых.
Бонусы и скидки также распространяются на рестораны, прокат автомобилей, парки аттракционов,
Помимо Канкуна в программе также примут участие туристические компании на курортах
Екатерина Гура