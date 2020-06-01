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14:44 (мск), источник: Новости Mail.ru

Мексиканский курорт предложит туристам бесплатное жилье и развлечения

Это должно помочь восстановить туристический бизнес.

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Выздоровело175 877+3 994
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Инфицировано6 189 560+107 011
19.05
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Выздоровело2 652 477+77 311
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Источник: @rpnickson

Власти мексиканского курортного города Канкун придумали специальную программу, рассчитанную на привлечение туристов и восстановление туристического сектора в регионе.

8 июня в Мексике прекращается режим самоизоляции и открываются отели и рестораны в курортной зоне.

Чтобы привлечь туристов, с 15 июня в силу вступает специальная бонусная программа, в которой участвуют более 200 заведений и компаний.

В рамках этой программы гостям курорта будут предлагаться различные бонусы, скидки, в том числе бесплатное проживание в отелях, а также возможность выиграть бесплатные каникулы на протяжении 20 лет.

Например, многие отели в рамках программы предлагают гостям, забронировавшим две ночи, еще две в подарок или бесплатное проживание двоих детей при бронировании номера для двух взрослых.

Бонусы и скидки также распространяются на рестораны, прокат автомобилей, парки аттракционов, спа-салоны, посещение достопримечательностей и прочие развлечения и услуги.

Помимо Канкуна в программе также примут участие туристические компании на курортах Пуэрто-Морелос, Тулум и карибского острова Исла Мухерес, пишет LADbible.

Екатерина Гура

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