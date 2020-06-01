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20:39 (мск), источник: Новости Mail.ru

Коронавирус COVID-19: главные события 1 июня

Минздрав рассказал об испытаниях российского препарата от COVID-19, авиакомпаниям разрешили полностью заполнять пассажирами салоны самолетов, а консульства и визовые центры планируют вновь начать принимать документы на визы.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 20:32 MSK, 01.06
Инфицировано414 878+9 035
19.05
9263
20.05
8764
21.05
8849
22.05
8894
23.05
9434
24.05
8599
25.05
8946
26.05
8915
27.05
8338
28.05
8371
29.05
8572
30.05
8952
31.05
9268
1.06
9035
19.051.06
Скончалось4 855+162
19.05
115
20.05
135
21.05
127
22.05
150
23.05
139
24.05
153
25.05
92
26.05
174
27.05
161
28.05
174
29.05
232
30.05
181
31.05
138
1.06
162
19.051.06
Выздоровело175 877+3 994
19.05
5921
20.05
9262
21.05
7289
22.05
7144
23.05
8111
24.05
5363
25.05
5499
26.05
12331
27.05
11079
28.05
8785
29.05
8264
30.05
8212
31.05
4414
1.06
3994
19.051.06
Инфицировано6 222 709+139 076
19.05
90218
20.05
94059
21.05
99565
22.05
106949
23.05
107500
24.05
84446
25.05
111317
26.05
87225
27.05
95557
28.05
102702
29.05
118473
30.05
116356
31.05
133794
1.06
105995
19.051.06
Скончалось373 234+3 641
19.05
3386
20.05
4804
21.05
4789
22.05
4844
23.05
5219
24.05
3666
25.05
3126
26.05
1285
27.05
4244
28.05
5204
29.05
4723
30.05
4573
31.05
4181
1.06
2870
19.051.06
Выздоровело2 670 893+82 929
19.05
56355
20.05
0
21.05
207557
22.05
51642
23.05
107351
24.05
44611
25.05
63420
26.05
71295
27.05
54085
28.05
60627
29.05
67138
30.05
76795
31.05
66252
1.06
75077
19.051.06
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Частично открывшийся Рейксмюсеум в Амстердаме, Нидерланды | Источник: AP 2020

Число новых случаев заражения коронавирусом в России второй день превышает 9 тысяч

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом составило 9 035, общее количество инфицированных в России сейчас 414 878. Число выздоровевших россиян, у которых ранее диагностировали коронавирусную инфекцию, за сутки возросло на 3 994 человека, до 175 877. Число летальных исходов после коронавируса выросло за сутки на 162 и составляет 4 855 человек.

Распространение COVID-19 в России постепенно идет на спад, поступающие данные дают основание для осторожного оптимизма, однако необходимо готовиться к любому развитию ситуации, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Такая динамика позволила 19 субъектам Федерации начать постепенную отмену карантинных ограничений, еще 25 регионов готовы и планируют такие действия.
Михаил Мишустин
премьер-министр РФ
Новость
Раскрыта вероятность наступления самых тяжелых последствий коронавируса

Владимир Путин дал распоряжение о возобновлении оказания плановой медицинской помощи в России по итогам совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке. Поручение адресовано Минздраву. Речь идет о возобновлении как первичной медпомощи, так и специализированной, в том числе высокотехнологичной. Вместе с тем, глава государства поручил сохранить специализированный фонд коечных мест для больных коронавирусом на случай, если заболеваемость в стране вновь начнет расти.

Авиакомпаниям разрешили полностью заполнять пассажирами салоны самолетов

Перед началом лета Роспотребнадзор пошел на уступки авиакомпаниям и транспортному блоку правительства в вопросе заполняемости самолетов: ведомство больше не настаивает на ограничении продаж билетов половиной мест. Теперь авиакомпании могут рассчитывать на окупаемость хотя бы части рейсов, если спрос на авиаперевозки в июне резко вырастет.

Перелеты за рубеж по-прежнему запрещены. Авиаперевозчики рассчитывали, что летом начнет восстанавливаться спрос хотя бы на внутренние рейсы, прежде всего на курорты. Крупнейшие регулярные компании значительно снизили цены на рейсы с вылетом в июне по сравнению с ценой на них в мае. Но спрос в начале лета на внутренние рейсы, в том числе в города Краснодарского края, плохой, часть рейсов на курорты края придется отменять.

Полиция следит за порядком у открывшегося к посещению римского Колизея, Италия | Источник: AP 2020

Сезон состоится. Какие страны первыми начнут выдавать визы россиянам

Уже в ближайшее время консульства и визовые центры планируют вновь начать принимать документы на визы. Границы пока закрыты, но во многие страны за разрешением на въезд можно обратиться заранее, в том числе и за полгода до путешествия.

Новость
Раскрыты правила пляжного отдыха при коронавирусе в России

Традиционно, одно из самых востребованных направлений организованного отдыха россиян — Египет. С прошедших выходных в стране ввели обязательный режим ношения масок в общественных местах. Число инфицированных в стране растет, составив около 25 тыс. человек, и когда возобновится иностранный туризм — неизвестно: об открытии авиасообщения речь пока не идет.

В Минздраве рассказали об испытаниях российского препарата от COVID-19

Первый препарат прямого противовирусного действия «Авифавир» производства РФПИ и «ХимРар», нарушающий механизмы размножения коронавируса SARS-CoV-2, на прошлой неделе получил одобрение Министерства здравоохранения. Препарат для лечения больных COVID-19 уже прошел испытания более чем на 180 больных. Во время испытаний эффективность российского препарата составила около 90%. С 11 июня в российские больницы планируют передать 60 тысяч курсов лекарства.

Рестораторы получили от Роспотребнадзора правила работы после самоизоляции

Роспотребнадзор разработал рекомендации, как организовать работу предприятий общественного питания, пока сохраняются риски распространения COVID-19. Открыться рестораны и кафе смогут после разрешения глав регионов. Работать персонал будет в масках, менять их будет нужно раз в три часа. На входе в кафе должны быть установлены санитайзеры. Столики в ресторанах должны стоять на расстоянии не менее 1,5 м друг от друга.

Второй всадник: последует ли за эпидемией массовый голод

Мир ожидает глобальный продовольственный кризис. Такой прогноз сделал главный экономист продовольственной программы ООН Ариф Хусаин.

По оценке экспертов программы, в 2020 году от голода будут страдать 265 млн человек — вдвое больше, чем в прошлом году.

В то же время показатели урожаев, посева и поголовья скота, равно как и цены на продукцию АПК, пока не демонстрируют явной тенденции к дефициту продуктов питания. И тем не менее, проблема недоедания может стать актуальной из-за резкого обеднения граждан.

В Таиланде начали открываться кинотеатры | Источник: AP 2020

Как Россия прожила месяцы самоизоляции

Россия постепенно выходит из режима самоизоляции. С 1 июня в большинстве регионов отменяется значительная часть введенных во время эпидемии ограничений. Открываются для посетителей парки, начинают работу непродовольственные магазины, химчистки и салоны красоты.

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Во Франции в июне планируют открывать бары и рестораны

Позади два с лишним месяца домашнего режима, во время которого вся страна внимательно следила за статистикой заболеваемости и смертности от коронавируса, пыталась купить маски, привыкала мыть руки, учиться и работать на удаленке. Как россияне провели это время, что мы знаем о COVID-19 и выдержала ли удар российская экономика?

Сергей Нетиевский: «Если Европа будет закрыта — поедем прямо до Байкала»

Новости Mail.ru в рамках проекта «5 вещей, которые я первым делом сделаю после окончания самоизоляции» публикует рассказы звёзд об их планах на жизнь после того, как это всё наконец-то закончится.

Экс-участник команды КВН и шоу «Уральские пельмени», актер, продюсер, режиссер и эксперт по культуре молодежного парламента при Госдуме РФ Сергей Нетиевский в эксклюзивном видео поделился своими планами и мечтами, которые он осуществит после завершения режима самоизоляции.

Справка
Чем лечат от COVID-19 в России и мире: гид по препаратамДля борьбы с COVID-19 врачи в России и в мире применяют препараты, изначально разработанные для борьбы с другими заболеваниями
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