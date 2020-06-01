Коронавирус COVID-19: главные события 1 июня

Частично открывшийся Рейксмюсеум в Амстердаме, Нидерланды | Источник: AP 2020
Число новых случаев заражения коронавирусом в России второй день превышает 9 тысяч
Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом составило 9 035, общее количество инфицированных в России сейчас 414 878. Число выздоровевших россиян, у которых ранее диагностировали коронавирусную инфекцию, за сутки возросло на 3 994 человека, до 175 877. Число летальных исходов после коронавируса выросло за сутки на 162 и составляет 4 855 человек.
Распространение COVID-19 в России постепенно идет на спад, поступающие данные дают основание для осторожного оптимизма, однако необходимо готовиться к любому развитию ситуации, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
Такая динамика позволила 19 субъектам Федерации начать постепенную отмену карантинных ограничений, еще 25 регионов готовы и планируют такие действия.
Михаил Мишустинпремьер-министр РФ
Владимир Путин дал распоряжение о возобновлении оказания плановой медицинской помощи в России по итогам совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке. Поручение адресовано Минздраву. Речь идет о возобновлении как первичной медпомощи, так и специализированной, в том числе высокотехнологичной. Вместе с тем, глава государства поручил сохранить специализированный фонд коечных мест для больных коронавирусом на случай, если заболеваемость в стране вновь начнет расти.
Авиакомпаниям разрешили полностью заполнять пассажирами салоны самолетов
Перед началом лета Роспотребнадзор пошел на уступки авиакомпаниям и транспортному блоку правительства в вопросе заполняемости самолетов: ведомство больше не настаивает на ограничении продаж билетов половиной мест. Теперь авиакомпании могут рассчитывать на окупаемость хотя бы части рейсов, если спрос на авиаперевозки в июне резко вырастет.
Перелеты за рубеж по-прежнему запрещены. Авиаперевозчики рассчитывали, что летом начнет восстанавливаться спрос хотя бы на внутренние рейсы, прежде всего на курорты. Крупнейшие регулярные компании значительно снизили цены на рейсы с вылетом в июне по сравнению с ценой на них в мае. Но спрос в начале лета на внутренние рейсы, в том числе в города Краснодарского края, плохой, часть рейсов на курорты края придется отменять.
Полиция следит за порядком у открывшегося к посещению римского Колизея, Италия | Источник: AP 2020
Сезон состоится. Какие страны первыми начнут выдавать визы россиянам
Уже в ближайшее время консульства и визовые центры планируют вновь начать принимать документы на визы. Границы пока закрыты, но во многие страны за разрешением на въезд можно обратиться заранее, в том числе и за полгода до путешествия.
Традиционно, одно из самых востребованных направлений организованного отдыха россиян — Египет. С прошедших выходных в стране ввели обязательный режим ношения масок в общественных местах. Число инфицированных в стране растет, составив около 25 тыс. человек, и когда возобновится иностранный туризм — неизвестно: об открытии авиасообщения речь пока не идет.
В Минздраве рассказали об испытаниях российского препарата от COVID-19
Первый препарат прямого противовирусного действия «Авифавир» производства РФПИ и «ХимРар», нарушающий механизмы размножения коронавируса SARS-CoV-2, на прошлой неделе получил одобрение Министерства здравоохранения. Препарат для лечения больных COVID-19 уже прошел испытания более чем на 180 больных. Во время испытаний эффективность российского препарата составила около 90%. С 11 июня в российские больницы планируют передать 60 тысяч курсов лекарства.
Рестораторы получили от Роспотребнадзора правила работы после самоизоляции
Роспотребнадзор разработал рекомендации, как организовать работу предприятий общественного питания, пока сохраняются риски распространения COVID-19. Открыться рестораны и кафе смогут после разрешения глав регионов. Работать персонал будет в масках, менять их будет нужно раз в три часа. На входе в кафе должны быть установлены санитайзеры. Столики в ресторанах должны стоять на расстоянии не менее 1,5 м друг от друга.
Второй всадник: последует ли за эпидемией массовый голод
Мир ожидает глобальный продовольственный кризис. Такой прогноз сделал главный экономист продовольственной программы ООН Ариф Хусаин.
По оценке экспертов программы, в 2020 году от голода будут страдать 265 млн человек — вдвое больше, чем в прошлом году.
В то же время показатели урожаев, посева и поголовья скота, равно как и цены на продукцию АПК, пока не демонстрируют явной тенденции к дефициту продуктов питания. И тем не менее, проблема недоедания может стать актуальной из-за резкого обеднения граждан.
В Таиланде начали открываться кинотеатры | Источник: AP 2020
Как Россия прожила месяцы самоизоляции
Россия постепенно выходит из режима самоизоляции. С 1 июня в большинстве регионов отменяется значительная часть введенных во время эпидемии ограничений. Открываются для посетителей парки, начинают работу непродовольственные магазины, химчистки и салоны красоты.
Позади два с лишним месяца домашнего режима, во время которого вся страна внимательно следила за статистикой заболеваемости и смертности от коронавируса, пыталась купить маски, привыкала мыть руки, учиться и работать на удаленке. Как россияне провели это время, что мы знаем о COVID-19 и выдержала ли удар российская экономика?
Сергей Нетиевский: «Если Европа будет закрыта — поедем прямо до Байкала»
Новости Mail.ru в рамках проекта «5 вещей, которые я первым делом сделаю после окончания самоизоляции» публикует рассказы звёзд об их планах на жизнь после того, как это всё наконец-то закончится.
Экс-участник команды КВН и шоу «Уральские пельмени», актер, продюсер, режиссер и эксперт по культуре молодежного парламента при Госдуме РФ Сергей Нетиевский в эксклюзивном видео поделился своими планами и мечтами, которые он осуществит после завершения режима самоизоляции.
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