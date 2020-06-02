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17:53 (мск), источник: Новости Mail.ru

Гигантский домашний кролик стал звездой соцсетей (фото)

Количеству его подписчиков позавидуют и знаменитые блогеры.

Домашний гигантский кролик по кличке Какао Пафф из Сиэтла стал знаменитым в соцсетях благодаря своей хозяйке Линдси, которая снимает с питомцем забавные видео.

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На самом деле, кролика взяли в семью два года назад, когда семья снимала квартиру и не могла позволить себе завести кошку или собаку. Но Какао Пафф начал быстро расти, и к двум годам он по размеру больше напоминает среднюю собаку, а его вес уже превышает 8 килограммов.

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Когда знакомые стали с удивлением поглядывать на гигантского кролика, Линдси решила, что стоит показать питомца остальному миру и завела ему страничку в соцсетях. Там она публикует видео из повседневной жизни огромного кролика и учит его делать разные трюки.

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Сейчас за жизнью Какао Паффа в Instagram следят почти 300 тысяч человек.

Екатерина Гура

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