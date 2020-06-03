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16:37 (мск), источник: Новости Mail.ru

Шипастый динозавр глотал камни и обожал папоротники

Ученые узнали содержимое желудка нодозаврида, жившего 110 млн лет назад.

Источник: Julius Csotonyi/Royal Tyrrell Museum Of Palaeontology

Последний обед огромного травоядного динозавра Borealopelta markmitchelli состоял на 88% из папоротника и только на 7% из веток и листьев деревьев.

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Такое открытие сделали канадские исследователи, изучив окаменелые останки гиганта, обнаруженные еще в 2011 году в провинции Альберта. Их работа опубликована в Royal Society Open Science.

Borealopelta markmitchelli принадлежал к семейству нодозавриды, которые обитали на всех континентах, даже в Антарктиде. Отличительной особенностью этих динозавров были защитные щитки с шипами, покрывавшие их спину.

Динозавр в битуминозных песках Альберты сохранился так хорошо, что ученые даже обнаружили окаменевший желудок животного размером с футбольный мяч. Кропотливая работа по изучению его содержимого длилась 5 лет.

Оказалось, что динозавр почти полностью игнорировал хвойные деревья, которых 110 млн лет назад было в изобилии. Зато, кроме папоротников, он с удовольствием лакомился мхом, печеночниками и даже цветами.

В содержимом желудка обнаружили и камни. Некоторые животные, например, крокодилы и тюлени намеренно проглатывают их, чтобы помочь пищеварению.

Но самым неожиданным сюрпризом были остатки сгоревших растений, которые динозавр съел случайно или намеренно. Очевидно, незадолго до гибели он побывал на месте недавнего пожара. Скорее всего, он лакомился там папоротниками, которые первыми вырастают на пожарищах.

Анна Лысенко

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