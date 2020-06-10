00:11 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 10 июня
Основание «Союзмультфильма», патент на шариковую ручку, старт миссии марсохода Spirit и другие события, которые произошли в этот день.
10 июня 1793 года в Париже был создан первый в мире публичный зоопарк. В него были переведены животные из бывшего королевского зверинца в Версале. Одной из основных задач зоопарка стала просветительная работа с посетителями.
10 июня была создана советская и российская государственная киностудия «Союзмультфильм». За время существования студии создано более полутора тысяч мультфильмов в самых разных жанрах и художественных техниках, многие из которых вошли в «золотой фонд» мировой анимационной классики и получили более четырёхсот международных фестивальных призов и наград.
10 июня 1943 года в США Милтоном Рейнолдсом была запатентована шариковая ручка. В СССР шариковые ручки получили распространение в конце 1960-х годов, после того как их массовое производство началось осенью 1965 года на швейцарском оборудовании. Стержни и пишущие узлы были в дефиците, поэтому для населения была организована заправка стержней пастой на базе мастерских по ремонту бытовой техники.
10 июня 2003 года с мыса Канаверал была запущена
10 июня 1895 года родилась Хэтти Макдэниел — американская актриса, первая из чернокожих артистов, удостоенная премии «Оскар». Золотую статуэтку она получила за роль горничной Мамушки в фильме «Унесённые ветром».
10 июня 1983 года родилась Марина Абросимова, более известная как певица МакSим. Успех пришёл к певице с выпуском альбома «Трудный возраст», который разошёлся тиражом более 1,5 миллиона копий, и в 2007 году МакSим стала самой коммерчески успешной певицей в России. МакSим — единственная певица, 7 синглов которой последовательно занимали первое место в общем радиочарте стран СНГ.