Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 «Детали»: Дроны-полицейские В Аризоне тестируются дроны-полицейские: как они должны работать
Фоторепортажи
14Расовый бумеранг
28В Москве отменен режим самоизоляции
00:11 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 10 июня

Основание «Союзмультфильма», патент на шариковую ручку, старт миссии марсохода Spirit и другие события, которые произошли в этот день.

Первый публичный зоопарк

10 июня 1793 года в Париже был создан первый в мире публичный зоопарк. В него были переведены животные из бывшего королевского зверинца в Версале. Одной из основных задач зоопарка стала просветительная работа с посетителями.

Основание «Союзмультфильма»

10 июня была создана советская и российская государственная киностудия «Союзмультфильм». За время существования студии создано более полутора тысяч мультфильмов в самых разных жанрах и художественных техниках, многие из которых вошли в «золотой фонд» мировой анимационной классики и получили более четырёхсот международных фестивальных призов и наград.

Патент на шариковую ручку

10 июня 1943 года в США Милтоном Рейнолдсом была запатентована шариковая ручка. В СССР шариковые ручки получили распространение в конце 1960-х годов, после того как их массовое производство началось осенью 1965 года на швейцарском оборудовании. Стержни и пишущие узлы были в дефиците, поэтому для населения была организована заправка стержней пастой на базе мастерских по ремонту бытовой техники.

Старт миссии Spirit

10 июня 2003 года с мыса Канаверал была запущена ракета-носитель с марсоходом Spirit на борту. Spirit — первый марсоход космического агентства НАСА из двух запущенных США в рамках проекта Mars Exploration Rover. Марсоход работал гораздо дольше, чем запланированные 90 солов (марсианских солнечных суток) и в мае 2009 года застрял в песчаной дюне. Последний раз на связь с Землёй Spirit вышел 22 марта 2010 года.

Источник: AP 2020

Хэтти Макдэниел

10 июня 1895 года родилась Хэтти Макдэниел — американская актриса, первая из чернокожих артистов, удостоенная премии «Оскар». Золотую статуэтку она получила за роль горничной Мамушки в фильме «Унесённые ветром».

МакSим

10 июня 1983 года родилась Марина Абросимова, более известная как певица МакSим. Успех пришёл к певице с выпуском альбома «Трудный возраст», который разошёлся тиражом более 1,5 миллиона копий, и в 2007 году МакSим стала самой коммерчески успешной певицей в России. МакSим — единственная певица, 7 синглов которой последовательно занимали первое место в общем радиочарте стран СНГ.

Во время загрузки произошла ошибка.
Михаил Ефремов отправлен под домашний арест
Следствие: рейс MH17 могли сбить только со стороны Первомайского
Найдены признаки начала эпидемии коронавируса летом 2019 года
Кудрин рассказал о цифровом контроле за расходами россиян
В Москве умерли еще 56 больных с коронавирусом
Ученые раскрыли необычное назначение Великой Китайской стены
Первая женщина в мире достигла глубочайшей точки Земли
Здоровье
Парень показал фотографию после отказа от наркотиков и влюбил в себя людей За несколько часов публикация набрала 100 тыс. лайков.
Hi-Tech
Прорыв. В России испытали революционный двигатель Это открывает новые возможности при запуске космических кораблей
Горячие темы на Авто
Почему все самое вкусное еще и самое вредное? 339
что за тренд? 248
Откупится? 172
Привет полуночники !!! 171
Кино
Михаила Ефремова предложили лишить званий после ДТП В Министерстве культуры России прокомментировали такой призыв
Новости партнеров
Президент объявил новую дату Парада Победы – узнай первым
Родители всех несовершеннолетних детей получат новые выплаты – узнай
Первый признак, что у вас бессимптомный COVID-19
Вскрылись документы о том, откуда у Навального деньги на ФБК
Gnezdo.ru
Смерть пришла в семью Тимошенко
Партнерша выдала всю правду о муже Заворотнюк
Пугачева сухо поздравила Орбакайте с 49-летием
Только что стало известно о состоянии Заворотнюк
Леди
В моду вернулся главный аксессуар 90-х (фото) Еще один отголосок 90-х снова в тренде.
Новости партнеров
Убогая: муж Полины Гагариной заговорил после разрыва с певицей
Коронавирус съел сердце и легкие: Россия лишилась великого артиста
Поправка о доступной медпомощи приобрела новый смысл – это уже не слова
Доктор Рошаль объяснил россиянам пользу от оздоровления Конституции
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь