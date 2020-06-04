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21:30 (мск), источник: Новости Mail.ru

Коронавирус COVID-19: главные события 4 июня

Почему мир решил, что Швеция сожалеет об отказе от локдауна, как экология и эпидемия коронавируса изменили борьбу сверхдержав и сколько одиночества нужно для счастья.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 20:33 MSK, 04.06
Инфицировано441 108+8 831
22.05
8894
23.05
9434
24.05
8599
25.05
8946
26.05
8915
27.05
8338
28.05
8371
29.05
8572
30.05
8952
31.05
9268
1.06
9035
2.06
8853
3.06
8546
4.06
8831
22.054.06
Скончалось5 384+169
22.05
150
23.05
139
24.05
153
25.05
92
26.05
174
27.05
161
28.05
174
29.05
232
30.05
181
31.05
138
1.06
162
2.06
182
3.06
178
4.06
169
22.054.06
Выздоровело204 623+8 666
22.05
7144
23.05
8111
24.05
5363
25.05
5499
26.05
12331
27.05
11079
28.05
8785
29.05
8264
30.05
8212
31.05
4414
1.06
3994
2.06
11108
3.06
8972
4.06
8666
22.054.06
Инфицировано6 570 362+126 064
22.05
106949
23.05
107500
24.05
84446
25.05
111317
26.05
87225
27.05
95557
28.05
102702
29.05
118473
30.05
116356
31.05
133794
1.06
105995
2.06
102284
3.06
111262
4.06
129042
22.054.06
Скончалось387 634+5 199
22.05
4844
23.05
5219
24.05
3666
25.05
3126
26.05
1285
27.05
4244
28.05
5204
29.05
4723
30.05
4573
31.05
4181
1.06
2870
2.06
3599
3.06
4678
4.06
5709
22.054.06
Выздоровело2 837 101+72 797
22.05
51642
23.05
107351
24.05
44611
25.05
63420
26.05
71295
27.05
54085
28.05
60627
29.05
67138
30.05
76795
31.05
66252
1.06
75077
2.06
58328
3.06
37104
4.06
75567
22.054.06
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Разметка для социального дистанцирования на железнодорожной станции Лондон-Ватерлоо, Великобритания | Источник: AP 2020

В России выявили более 8800 новых случаев коронавируса

За последние сутки зарегистрирован 8831 новый случай заражения коронавирусом в 85 регионах. Накануне прирост составил 8536 человек. Общее число заболевших достигло 441 108. Умерли за последние сутки 169 пациентов, общее число погибших достигло 5384. Выздоровели 8666 человек, за все время — 204 623.

Глава Роспотребнадзора считает, что пандемия «абсолютно очевидно» снова произойдет. Единой вакцины от коронавируса в России не будет, применяться будут сразу несколько препаратов для разных групп населения, заявила Анна Попова.

Больше всего зараженных коронавирусом и летальных исходов зарегистрировано в Москве. По данным властей, в апреле уровень смертности в городе составил 2,8%. При этом коэффициент распространения инфекции в столице в четверг составил 0,9. В России коэффициент равняется 1,0.

Максимальное количество ограничений, связанных с коронавирусом, можно будет снять в Москве до начала июля, график поэтапного плана снятия может быть представлен в понедельник, 8 июня, сообщил мэр Сергей Собянин.

Коронавирус в мире: рекордное число смертей в странах Латинской Америки

В Бразилии, ставшей эпицентром эпидемии в Латинской Америке, за последние 24 часа скончались 1349 человек, в Мексике — более тысячи. Это самые высокие суточные показатели в этих странах с начала пандемии.

Что происходит в Европе?

Евросоюз открывает границы во время пандемии так же хаотично, как закрывал их. 4 июня Австрия открывает свои границы для семи государств Евросоюза, поддерживая тренд на восстановление, заданный странами Балтии. Постепенно снимать контроль начинают и в других государствах объединения, однако открытие происходит хаотично и без кооперации с Брюсселем. Страны преследуют собственные интересы, оставляя за бортом Италию, где уже сетуют на отсутствие единства.

Дети играют на фоне граффити посвященном борьбе с коронавирусом в трущебах Кибера в пригороде Найроби, Кения | Источник: AP 2020

Греческое государство готово лечить туристов, если у них во время отдыха будет обнаружен коронавирус; оно оплатит и дополнительное проживание, однако обратный билет в случае задержки с возвратом домой таким отдыхающим придется покупать самим.

Почему мир решил, что Швеция сожалеет об отказе от локдауна?

Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл дал короткое интервью местной радиостанции и привлек к себе внимание всего мира: журналисты интерпретировали его слова как признание ошибок, совершенных правительством в борьбе с коронавирусом. Правда, он не уточнил, как именно стоило бы скорректировать стратегию, а несколькими часами позже на пресс-конференции подтвердил, что нынешний подход считает самым правильным для страны.

Уверенность шведов в способности властей справиться с коронавирусом пошатнулась. Меньше половины населения поддерживает выбранную стратегию, тогда как всего два месяца назад таких было 63%.

Климатическое оружие

Мировой экономике давно предсказывали глобальный кризис, так что коронавирус лишь запустил неизбежный процесс. Самые влиятельные игроки — США, Китай и Европа — искали способы переделать мир под себя, и последняя в итоге поставила на экологию. Благая цель сделать мир «зеленее» стала для Евросоюза способом увеличить свое влияние, а пандемия COVID-19 дала для этого уникальные возможности.

Собака по кличке Мани с хозяином на одной из улиц Бангкока, Таиланд | Источник: AP 2020

Ученые выяснили, почему мужчины чаще страдают от коронавируса

В повышенной заболеваемости мужчин коронавирусом могут быть виноваты половые гормоны, считают ученые. Исследования показывают, что при снижении уровня тестостерона в организме снижается и риск заболеть или получить осложнения. В настоящее время несколько команд проверяют эффективность антиандрогенных препаратов в лечении COVID-19.

Теорию об опасных мутациях коронавируса опровергли

Эпидемиолог Мария Ван Керкхов рассказала, что вирус изменяется в пределах нормы, которая характерна для подобных ему заболеваний, например, гриппа. «Нет никаких доказательств, что заболевание становится более заразным или опасными для жизни», — уверила она.

Один, совсем один! Сколько одиночества нужно для счастья?

Считается, что одиночество — мука для человека. Ведь мы существа социальные. Но, как показали недели самоизоляции, вынужденное длительное пребывание в компании других людей, пусть даже самых родных и любимых, также может привести к проблемам.

Новости Mail.ru в рамках проекта «5 вещей, которые я первым делом сделаю после окончания самоизоляции» продолжают публиковать рассказы звёзд об их планах на жизнь после того, как это всё наконец-то закончится.

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