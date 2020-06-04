Коронавирус COVID-19: главные события 4 июня

Разметка для социального дистанцирования на железнодорожной станции Лондон-Ватерлоо, Великобритания | Источник: AP 2020
В России выявили более 8800 новых случаев коронавируса
За последние сутки зарегистрирован 8831 новый случай заражения коронавирусом в 85 регионах. Накануне прирост составил 8536 человек. Общее число заболевших достигло 441 108. Умерли за последние сутки 169 пациентов, общее число погибших достигло 5384. Выздоровели 8666 человек, за все время — 204 623.
Глава Роспотребнадзора считает, что пандемия «абсолютно очевидно» снова произойдет. Единой вакцины от коронавируса в России не будет, применяться будут сразу несколько препаратов для разных групп населения, заявила Анна Попова.
Больше всего зараженных коронавирусом и летальных исходов зарегистрировано в Москве. По данным властей, в апреле уровень смертности в городе составил 2,8%. При этом коэффициент распространения инфекции в столице в четверг составил 0,9. В России коэффициент равняется 1,0.
Максимальное количество ограничений, связанных с коронавирусом, можно будет снять в Москве до начала июля, график поэтапного плана снятия может быть представлен в понедельник, 8 июня, сообщил мэр Сергей Собянин.
Коронавирус в мире: рекордное число смертей в странах Латинской Америки
В Бразилии, ставшей эпицентром эпидемии в Латинской Америке, за последние 24 часа скончались 1349 человек, в Мексике — более тысячи. Это самые высокие суточные показатели в этих странах с начала пандемии.
Что происходит в Европе?
Евросоюз открывает границы во время пандемии так же хаотично, как закрывал их. 4 июня Австрия открывает свои границы для семи государств Евросоюза, поддерживая тренд на восстановление, заданный странами Балтии. Постепенно снимать контроль начинают и в других государствах объединения, однако открытие происходит хаотично и без кооперации с Брюсселем. Страны преследуют собственные интересы, оставляя за бортом Италию, где уже сетуют на отсутствие единства.
Дети играют на фоне граффити посвященном борьбе с коронавирусом в трущебах Кибера в пригороде Найроби, Кения | Источник: AP 2020
Греческое государство готово лечить туристов, если у них во время отдыха будет обнаружен коронавирус; оно оплатит и дополнительное проживание, однако обратный билет в случае задержки с возвратом домой таким отдыхающим придется покупать самим.
Почему мир решил, что Швеция сожалеет об отказе от локдауна?
Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл дал короткое интервью местной радиостанции и привлек к себе внимание всего мира: журналисты интерпретировали его слова как признание ошибок, совершенных правительством в борьбе с коронавирусом. Правда, он не уточнил, как именно стоило бы скорректировать стратегию, а несколькими часами позже на пресс-конференции подтвердил, что нынешний подход считает самым правильным для страны.
Уверенность шведов в способности властей справиться с коронавирусом пошатнулась. Меньше половины населения поддерживает выбранную стратегию, тогда как всего два месяца назад таких было 63%.
Климатическое оружие
Мировой экономике давно предсказывали глобальный кризис, так что коронавирус лишь запустил неизбежный процесс. Самые влиятельные игроки — США, Китай и Европа — искали способы переделать мир под себя, и последняя в итоге поставила на экологию. Благая цель сделать мир «зеленее» стала для Евросоюза способом увеличить свое влияние, а пандемия COVID-19 дала для этого уникальные возможности.
Собака по кличке Мани с хозяином на одной из улиц Бангкока, Таиланд | Источник: AP 2020
Ученые выяснили, почему мужчины чаще страдают от коронавируса
В повышенной заболеваемости мужчин коронавирусом могут быть виноваты половые гормоны, считают ученые. Исследования показывают, что при снижении уровня тестостерона в организме снижается и риск заболеть или получить осложнения. В настоящее время несколько команд проверяют эффективность антиандрогенных препаратов в лечении COVID-19.
Теорию об опасных мутациях коронавируса опровергли
Эпидемиолог Мария Ван Керкхов рассказала, что вирус изменяется в пределах нормы, которая характерна для подобных ему заболеваний, например, гриппа. «Нет никаких доказательств, что заболевание становится более заразным или опасными для жизни», — уверила она.
Один, совсем один! Сколько одиночества нужно для счастья?
Считается, что одиночество — мука для человека. Ведь мы существа социальные. Но, как показали недели самоизоляции, вынужденное длительное пребывание в компании других людей, пусть даже самых родных и любимых, также может привести к проблемам.
Новости Mail.ru в рамках проекта «5 вещей, которые я первым делом сделаю после окончания самоизоляции» продолжают публиковать рассказы звёзд об их планах на жизнь после того, как это всё наконец-то закончится.
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