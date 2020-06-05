19:25 (мск), источник: Новости Mail.ru
77-летняя бабушка из Таиланда стала волонтером по борьбе с коронавирусом (видео)
Она работает
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проектыВсе проекты
Она работает
77-летняя Сурин Маркади уже 38 лет работает
Несмотря на преклонный возраст, Сурин не испугалась коронавируса, и одной из первых вызвалась контролировать здоровье соседей. Почти каждый день она ходит по домам жителей деревни — меряет температуру и проверяет, нет ли у
Екатерина Гура