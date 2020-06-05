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19:25 (мск), источник: Новости Mail.ru

77-летняя бабушка из Таиланда стала волонтером по борьбе с коронавирусом (видео)

Она работает медиком-волонтером и рассказывает жителям деревни о профилактике.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 18:33 MSK, 05.06
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77-летняя Сурин Маркади уже 38 лет работает волонтером-медиком и помогает жителям своей деревни в центре Таиланда первой медицинской помощью и полезными советами.

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Несмотря на преклонный возраст, Сурин не испугалась коронавируса, и одной из первых вызвалась контролировать здоровье соседей. Почти каждый день она ходит по домам жителей деревни — меряет температуру и проверяет, нет ли у кого-то симптомов коронавируса. Она также рассказывает людям о мерах профилактики и следит, чтобы приезжие из других провинций соблюдали обязательный 14-дневный карантин.

Екатерина Гура

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