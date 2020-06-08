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14:25 (мск), источник: Новости Mail.ru

Пользователи «Новостей Mail.ru» рассказали, чем будут заниматься после завершения самоизоляции

Как и для многих участников завершившегося проекта «5 вещей, которые я сделаю первым делом после завершения режима самоизоляции», на первых местах у читателей «Новостей Mail.ru» оказались отпуска и встречи с друзьями.

Весной 2020 года пандемия коронавируса резко изменила привычную жизнь людей во всем мире. На несколько месяцев все оказались закрыты по домам без возможности свободно гулять, развлекаться и работать. Но именно недоступность многих обыденных вещей заставила людей больше ценить простые радости жизни.

В мае, когда ряд стран начал ослаблять режим самоизоляции и снимать ограничения, в России тоже стали готовиться к возвращению в нормальную жизнь. Новости Mail.ru запустили специальный проект, в котором поинтересовались у российских звезд, какие 5 вещей они сделают первым делом после завершения самоизоляции.

Тина Канделаки, Вячеслав Петкун, Татьяна Буланова, Андрей Григорьев-Апполонов, Сати Казанова, Сергей Стиллавин, Таша Строгая и многие другие знаменитости записали эксклюзивные видео, в которых рассказали о своих планах и мечтах после возвращения к нормальной жизни.

Во время загрузки произошла ошибка.

Помимо этого, Новости Mail.ru также запустили опрос среди пользователей сервиса, в котором приняли участие почти 7,7 тысяч человек.

Среди самых популярных планов после завершения самоизоляции — отпуска и путешествия (14%), прогулки по городу (13,5%), встречи с семьей и друзьями (13,4%), походы в салоны красоты (11,9%) и выход на работу (8,7%).

Следите за развитием темы 5 вещей, которые я первым делом сделаю после окончания самоизоляции
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