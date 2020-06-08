Пользователи «Новостей Mail.ru» рассказали, чем будут заниматься после завершения самоизоляции

Весной 2020 года пандемия коронавируса резко изменила привычную жизнь людей во всем мире. На несколько месяцев все оказались закрыты по домам без возможности свободно гулять, развлекаться и работать. Но именно недоступность многих обыденных вещей заставила людей больше ценить простые радости жизни.
В мае, когда ряд стран начал ослаблять режим самоизоляции и снимать ограничения, в России тоже стали готовиться к возвращению в нормальную жизнь. Новости Mail.ru запустили специальный проект, в котором поинтересовались у российских звезд, какие 5 вещей они сделают первым делом после завершения самоизоляции.
Тина Канделаки, Вячеслав Петкун, Татьяна Буланова, Андрей Григорьев-Апполонов, Сати Казанова, Сергей Стиллавин, Таша Строгая и многие другие знаменитости записали эксклюзивные видео, в которых рассказали о своих планах и мечтах после возвращения к нормальной жизни.
Помимо этого, Новости Mail.ru также запустили опрос среди пользователей сервиса, в котором приняли участие почти 7,7 тысяч человек.
Среди самых популярных планов после завершения самоизоляции — отпуска и путешествия (14%), прогулки по городу (13,5%), встречи с семьей и друзьями (13,4%), походы в салоны красоты (11,9%) и выход на работу (8,7%).