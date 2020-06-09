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11:50 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ежегодная акция «Свеча памяти» пройдет онлайн в этом году

Ежегодно 22 июня проходит всероссийская акция «Свеча памяти». В условиях ограничительных мер по борьбе с коронавирусом в этом году она пройдет также в обновленном формате — онлайн. На сайте акции можно «зажечь» свечу в память о погибших и узнать, как встретили войну города нашей страны. Принимая участие в «Свече памяти» онлайн, вы также помогаете ныне живущим ветеранам Великой Отечественной войны: каждая зажженная свеча на сайте проекта — это 1 рубль на медицинскую помощь ветеранам ВОВ.

Источник: Свеча Памяти

22 июня 1941 года стало национальной трагической датой — началом Великой Отечественной войны, унесшей 27 миллионов жизней советских граждан. В этот день жители нашей страны зажигают свечи в память о тех, кто пожертвовал собой ради нашей мирной жизни.

В этом году с 15 по 22 июня «зажечь» свечу можно онлайн на сайте акции. Он был запущен 8 июня, чтобы каждый смог заранее ознакомиться с информацией и узнать, как города нашей страны, от Москвы до Владивостока, встретили Великую Отечественную войну. На сайте вы найдете воспоминания жителей о том, как они узнали о начале войны и что происходило в эти страшные минуты.

Помимо этого, акция в онлайн-формате имеет важное дополнение: каждая зажженная свеча на сайте проекта — это 1 рубль на медицинскую помощь ныне живущим ветеранам Великой Отечественной войны.

Средства будут направлены на помощь ветеранам Благотворительным фондом «Память поколений».

Акция также пройдет в социальных сетях: с 20 по 22 июня пользователи ВКонтакте и Одноклассников смогут подарить «Свечи памяти» своим друзьям.

«Свеча памяти» — это международная, общенациональная акция, появившаяся в 2009 году. За 11 лет к акции присоединились более 3 000 городов и населенных пунктов как в России, так и за ее пределами. Каждый год акция объединяет тысячи людей в общественных местах, чтобы мы могли почтить память героев Великой Отечественной войны, не вернувшихся с поля боя домой. В этом году многие из нас не смогут присоединиться к ней из-за ограничений, связанных с коронавирусом, но мы все равно сможем вспомнить героев нашей страны на сайте деньпамяти.рф.

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