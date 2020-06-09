Бельгийцу 9 лет приносят пиццу, которую он не заказывал

Когда «фантомную» пиццу принесли впервые, Ван Ландегем подумал, что в службе доставки просто ошиблись адресом. Но затем «ошибка» стала повторяться регулярно, сообщает бельгийское издание HLN. Никакой системы мужчина не увидел: ему доставляли пиццу и в будни, и в выходные, и днем, и ночью. При этом пицца была из разных пиццерий.
«Я больше не могу спать. Я начинаю дрожать каждый раз, когда слышу скутер на улице. Я боюсь, что кто-то придет, чтобы оставить горячую пиццу у порога», — говорит бельгиец.
Ван Ландегем отмечает, что ему ни разу не приходилось платить за заказы — они уже были оплачены.
Какое-то время друг бельгийца из соседнего города тоже получал «фантомную» пиццу, поэтому приятели решили, что это, наверное, странная шутка их общего знакомого. Ван Ландегем неоднократно обращался в полицию, но до сих пор так и не узнал, кто стоит за заказами и остановится ли он когда-нибудь.