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14:22 (мск), источник: Новости Mail.ru

Бельгийцу 9 лет приносят пиццу, которую он не заказывал

Когда приходит курьер с пиццей, люди обычно радуются. Но у 65-летнего Жана Ван Ландегема из бельгийского города Тюрнхаут доставка еды вызывает только нервную дрожь. Дело в том, что уже больше 9 лет мужчине приносят пиццу, шаурму и другую еду, которую он не заказывал.

Источник: AP 2020

Когда «фантомную» пиццу принесли впервые, Ван Ландегем подумал, что в службе доставки просто ошиблись адресом. Но затем «ошибка» стала повторяться регулярно, сообщает бельгийское издание HLN. Никакой системы мужчина не увидел: ему доставляли пиццу и в будни, и в выходные, и днем, и ночью. При этом пицца была из разных пиццерий.

«Я больше не могу спать. Я начинаю дрожать каждый раз, когда слышу скутер на улице. Я боюсь, что кто-то придет, чтобы оставить горячую пиццу у порога», — говорит бельгиец.

Ван Ландегем отмечает, что ему ни разу не приходилось платить за заказы — они уже были оплачены.

Какое-то время друг бельгийца из соседнего города тоже получал «фантомную» пиццу, поэтому приятели решили, что это, наверное, странная шутка их общего знакомого. Ван Ландегем неоднократно обращался в полицию, но до сих пор так и не узнал, кто стоит за заказами и остановится ли он когда-нибудь.

Анна Лысенко

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