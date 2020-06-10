13:25 (мск), источник: Новости Mail.ru
Блогер из США сделал себе стрижку с помощью лазера (видео)
Правда результат получился не таким впечатляющим, как хотелось бы.
Американский блогер Джеймс Оргилл ведет на YouTube канал Action Lab, где показывает разные занимательные, в том числе научные эксперименты. 9 июня Джеймс опубликовал на канале очередное интересное видео. В пятиминутном ролике он показал, как делал стрижку с помощью лазера.
Блогер рассказал, что ему давно следовало подстричься, но самоизоляция и закрытые парикмахерские не оставили ему выбора. Домашним парикмахером стала его супруга, правда, вместо ножниц Джеймс вручил ей очень необычный инструмент — лазер.
В ходе эксперимента Оргилл хотел выяснить, можно ли
Блогер предупредил своих подписчиков, что лазеры крайне опасны, а потому повторять его эксперимент в домашних условиях он настоятельно не рекомендует. Сам мужчина и его супруга во время стрижки использовали специальные защитные очки.
Екатерина Гура