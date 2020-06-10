Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 10 июняОснование «Союзмультфильма», патент на шариковую ручку, старт миссии марсохода Spirit и другие события, которые произошли в этот день
Фоторепортажи
34Объявлены победители Sony World Photography Awards 2020
8США впервые за девять лет отправили людей на МКС
13:25 (мск), источник: Новости Mail.ru

Блогер из США сделал себе стрижку с помощью лазера (видео)

Правда результат получился не таким впечатляющим, как хотелось бы.

Американский блогер Джеймс Оргилл ведет на YouTube канал Action Lab, где показывает разные занимательные, в том числе научные эксперименты. 9 июня Джеймс опубликовал на канале очередное интересное видео. В пятиминутном ролике он показал, как делал стрижку с помощью лазера.

Во время загрузки произошла ошибка.

Блогер рассказал, что ему давно следовало подстричься, но самоизоляция и закрытые парикмахерские не оставили ему выбора. Домашним парикмахером стала его супруга, правда, вместо ножниц Джеймс вручил ей очень необычный инструмент — лазер.

В ходе эксперимента Оргилл хотел выяснить, можно ли что-нибудь отрезать высокомощным лазером, но результат его не обрадовал. Оказалось, что все возможно, но для этого требуется очень много времени на нагревание предмета, да и то не факт, что все нагреется и прожжется одинаково хорошо. Даже опыт с длинными волосами жены (которая тоже согласилась принять участие в эксперименте) не дал ожидаемого результата, и с помощью лазера были отсечены лишь пару локонов.

Блогер предупредил своих подписчиков, что лазеры крайне опасны, а потому повторять его эксперимент в домашних условиях он настоятельно не рекомендует. Сам мужчина и его супруга во время стрижки использовали специальные защитные очки.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
В России выявлено 8404 новых случаев заражения коронавирусом
Песков заявил, что олигархов в России не существует
Писатель Анатолий Трушкин умер после заражения коронавирусом
Кремль полагает, что Запад пытается расколоть общество в России
Американские ученые назвали «слабую» к алкоголю группу крови
ВЦИОМ выявил отношение коммунистов к поправкам в Конституцию
Ресторан в Японии рассадил посетителей по капсулам (фото)
Здоровье
12 актеров, карьеры которых погубил алкоголь Михаил Ефремов — далеко не первый.
Hi-Tech
Найдены близнецы Земли и Солнца Семья потенциально обитаемых планет скоро скоро станет больше
Горячие темы на Авто
Почему все самое вкусное еще и самое вредное? 339
что за тренд? 248
Откупится? 213
Привет полуночники !!! 185
Кино
Родственники погибшего из-за Ефремова водителя пришли к Малахову Телеведущий посвятил выпуск резонансному ДТП с участием актера
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
2-летний ребенок убирается дома вместо беременной мамы Мальчик удивил пользователей сети
Леди
В моду вернулся главный аксессуар 90-х (фото) Еще один отголосок 90-х снова в тренде.
Дом
Как сносят знаменитый рабочий поселок Русаковка в центре Москвы
Москвичи стали реже ходить в торговые центры
Сколько стоит жизнь в частном доме
Кому принадлежит ветка дерева, свисающая через соседский забор?
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь