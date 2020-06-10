13:51 (мск), источник: Новости Mail.ru
Француз отсудил 45 тысяч долларов за скучную работу
Разбирательство длилось четыре года.
Фредерик Деснар из Парижа отсудил у своего работодателя 45 тысяч долларов за то, что его работа была слишком скучной:
До 2015 года Деснар работал менеджером в парижской парфюмерной компании Interparfum, сообщает Oddity. Компания вынудила его взять отпуск на несколько месяцев, а затем использовала длительное отсутствие Деснара как предлог для увольнения. В 2016 году он подал на компанию в суд, потребовав компенсации в 400 тысяч долларов. История получила широкий резонанс в СМИ.
Наконец, после четырех лет разбирательств, парижский суд вынес решение: 48-летний француз получит компенсацию, хотя и намного меньшую, чем требовал.
Апелляционный суд Парижа постановил, что Фредерик Деснард страдал от «усталости», которая технически противоположна выгоранию, когда работник перегружен работой. Адвокат бывшего менеджера заявил, что полное отсутствие стимула на работе заставило мужчину чувствовать себя невостребованным и никому не нужным, что привело к ухудшению здоровья.
Это первый подобный судовой прецедент во Франции. Теперь юристы ожидают, что количество подобных судовых дел возрастет.
Анна Лысенко