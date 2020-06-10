9-летний мальчик из Кении придумал устройство для безопасного мытья рук

9-летний Стивен Вамукота из округа Бунгома на Западе Кении стал местной знаменитостью благодаря своему инженерному изобретению, которое должно помочь жителям страны в борьбе с коронавирусом COVID-19.
Изобретение Стивена представляет собой аппарат с двумя педалями, который позволяет безопасно мыть руки, ни к чему не прикасаясь, что может в разы снизить риск заражения, сообщает CNN. Одна педаль отвечает за подачу воды, а другая — за подачу мыла или геля.
Ребенок не только придумал идею, но и сам сконструировал машину (правда, с помощью отца). В будущем Стивен мечтает стать инженером-конструктором и сейчас посещает специальные курсы для юных изобретателей, где детей учат правильным расчетам, созданию чертежей и другим правилам строительства.
Спустя время изобретение мальчика привлекло внимание местных СМИ и политиков, которых заинтересовала простая, но эффективная разработка. Губернатор округа Бунгома Уиклиф Вангамати лично пообщался со Стивеном и его отцом и пообещал юному инженеру стипендию для учебы в школе по той специальности, которую он сам выберет.
А в начале июня мальчик получил особую награду президента Ухуру Кеньятты, которой обладают лишь 68 жителей Кении.