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22:22 (мск), источник: Новости Mail.ru

Коронавирус COVID-19: главные события 12 июня

Какая группа крови наименее предрасположена к коронавирусу, кто виноват в эпидемии и когда возможна вторая волна заболевания.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 21:33 MSK, 12.06
Инфицировано511 423+8 987
30.05
8952
31.05
9268
1.06
9035
2.06
8853
3.06
8546
4.06
8831
5.06
8726
6.06
8855
7.06
8984
8.06
8985
9.06
8595
10.06
8404
11.06
8779
12.06
8987
30.0512.06
Скончалось6 715+183
30.05
181
31.05
138
1.06
162
2.06
182
3.06
178
4.06
169
5.06
144
6.06
197
7.06
134
8.06
112
9.06
171
10.06
216
11.06
174
12.06
183
30.0512.06
Выздоровело269 370+8 220
30.05
8212
31.05
4414
1.06
3994
2.06
11108
3.06
8972
4.06
8666
5.06
8057
6.06
8708
7.06
5343
8.06
3957
9.06
11709
10.06
10386
11.06
8367
12.06
8220
30.0512.06
Инфицировано7 573 699 
30.05
116356
31.05
133794
1.06
105995
2.06
102284
3.06
111262
4.06
129042
5.06
126678
6.06
83041
7.06
157125
8.06
119134
9.06
108124
10.06
132360
11.06
109408
12.06
166545
30.0512.06
Скончалось423 155 
30.05
4573
31.05
4181
1.06
2870
2.06
3599
3.06
4678
4.06
5709
5.06
5150
6.06
3436
7.06
4843
8.06
3023
9.06
3781
10.06
5050
11.06
4629
12.06
5494
30.0512.06
Выздоровело3 582 269+75 997
30.05
76795
31.05
66252
1.06
75077
2.06
58328
3.06
37104
4.06
75567
5.06
63842
6.06
131417
7.06
72701
8.06
55087
9.06
152488
10.06
92266
11.06
69133
12.06
95976
30.0512.06
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Девушка на праздничном концерте «Мы — вместе!» на Красной площади в Москве, посвященном празднованию Дня России. Зрителями на концерте стали волонтеры, работавшие в период пандемии коронавируса. | Источник: РИА "Новости"

В России выявили почти 9000 новых случаев коронавируса

За последние сутки выявили 8987 заболевших COVID-19, сообщает оперштаб. Это максимальное число новых случаев заражения с начала июня. Вылечились от COVID-19 за последние сутки 8220 пациентов, умерли 183 заболевших. С начала эпидемии из 511 423 заразившихся жителей России выздоровели более половины — 269 370 человек. Умерли 6715 заболевших коронавирусной инфекцией, 1,3% от общего числа выявленных случаев.

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко считает, что полностью снимать введенные из-за пандемии ограничения пока рано. По его словам, спокойная эпидемиологическая ситуация наблюдается в 21 регионе, однако в остальных инфекция продолжает распространяться. Мурашко отметил, что жаркая погода не приводит к снижению активности инфекции.

Число зараженных в России перевалило за 500 тыс., однако это не значит, что будет преодолена отметка в миллион больных, считают эксперты. Впрочем, ситуация остается сложной, так как спад заболеваемости зафиксирован только в Москве, в других регионах число новых случаев продолжает расти.

Сети лабораторий, проводящие анализы на антитела к COVID-19, впервые раскрыли данные по положительным результатам тестов на иммуноглобулины M. Этот класс антител — первый иммунный ответ на болезнь, их наличие можно интерпретировать как бессимптомное заболевание COVID-19.

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«Расслабляться не надо»

Как теперь ходить в рестораны и торговые центры, нужно ли продолжить носить маски и как еще обезопасить себя от заражения в ожившем городе? Представитель ВОЗ в России и ведущие московские врачи высказали свое мнение, насколько своевременно снятие ограничительных мер. Мнения разделились.

Кто виноват в эпидемии

Жители наиболее пострадавших от коронавируса стран Европы хотят расследовать действия властей и понять, все ли было сделано, чтобы избежать смертей от эпидемии. С инициативой выступили родственники умерших от COVID-19 в Италии, Британии, Франции и Испании.

Источник: AFP 2020

У жены Зеленского обнаружили коронавирус

Супруга президента Украины Елена Зеленская чувствует себя хорошо, в данный момент находится на амбулаторном лечении и изолирована от остальных членов семьи. При этом у самого Владимира Зеленского и их двоих детей COVID-19 не подтвердился.

Названа наименее предрасположенная к коронавирусу группа крови

Люди с первой группой крови наименее подвержены заражению SARS-CоV-2, выяснили ученые из сервиса по расшифровке генома 23andMe. Эксперты проанализировали данные 750 тыс. клиентов, 10 тыс. из которых заразились. После поправки на пол, массу тела и возраст исследователи установили, что люди с первой группой крови на 9−18% реже заражаются коронавирусом.

Источник: AP 2020

Обнаруживший бессимптомных носителей врач назвал срок второй волны COVID-19

Профессор кафедры молекулярной медицины Университета Падуи, вирусолог Андреа Крисанти заявил, что вторая волна заражения коронавирусом возможна, и есть риск, что она произойдет этой зимой. Крисанти также отметил, что решение московских властей о снятии карантина может быть поспешным, так как количество новых выявленных случаев в течение последних дней до этого решения составляло около 2 тыс. в день.

В США начало отмены эпидемиологических ограничений совпало с манифестациями из-за смерти чернокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда. Сотни тысяч американцев вышли на акции протеста, презрев карантинные меры и теперь врачи предупреждают: на Америку надвигается новая волна COVID-19.

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Ученые дали прогноз по срокам завершения эпидемии коронавируса в России

Эпидемия в России завершится в конце июля 2020 года, число инфицированных достигнет к этому времени 524 тыс. человек. Такой прогноз содержится в исследовании специалистов кафедры информационных компьютерных технологий РХТУ им. Менделеева, основанном на математической модели.

Источник: AFP 2020
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