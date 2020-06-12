22:22 (мск), источник: Новости Mail.ru
Коронавирус COVID-19: главные события 12 июня
Какая группа крови наименее предрасположена к коронавирусу, кто виноват в эпидемии и когда возможна вторая волна заболевания.
За последние сутки выявили 8987 заболевших COVID-19, сообщает оперштаб. Это максимальное число новых случаев заражения с начала июня. Вылечились от COVID-19 за последние сутки 8220 пациентов, умерли 183 заболевших. С начала эпидемии из 511 423 заразившихся жителей России выздоровели более половины — 269 370 человек. Умерли 6715 заболевших коронавирусной инфекцией, 1,3% от общего числа выявленных случаев.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко считает, что полностью снимать введенные
Число зараженных в России перевалило за 500 тыс., однако это не значит, что будет преодолена отметка в миллион больных, считают эксперты. Впрочем, ситуация остается сложной, так как спад заболеваемости зафиксирован только в Москве, в других регионах число новых случаев продолжает расти.
Сети лабораторий, проводящие анализы на антитела к COVID-19, впервые раскрыли данные по положительным результатам тестов на иммуноглобулины M. Этот класс антител — первый иммунный ответ на болезнь, их наличие можно интерпретировать как бессимптомное заболевание COVID-19.
Как теперь ходить в рестораны и торговые центры, нужно ли продолжить носить маски и как еще обезопасить себя от заражения в ожившем городе? Представитель ВОЗ в России и ведущие московские врачи высказали свое мнение, насколько своевременно снятие ограничительных мер. Мнения разделились.
Жители наиболее пострадавших от коронавируса стран Европы хотят расследовать действия властей и понять, все ли было сделано, чтобы избежать смертей от эпидемии. С инициативой выступили родственники умерших от COVID-19 в Италии, Британии, Франции и Испании.
Супруга президента Украины Елена Зеленская чувствует себя хорошо, в данный момент находится на амбулаторном лечении и изолирована от остальных членов семьи. При этом у самого Владимира Зеленского и их двоих детей COVID-19 не подтвердился.
Люди с первой группой крови наименее подвержены заражению SARS-CоV-2, выяснили ученые из сервиса по расшифровке генома 23andMe. Эксперты проанализировали данные 750 тыс. клиентов, 10 тыс. из которых заразились. После поправки на пол, массу тела и возраст исследователи установили, что люди с первой группой крови на 9−18% реже заражаются коронавирусом.
Профессор кафедры молекулярной медицины Университета Падуи, вирусолог Андреа Крисанти заявил, что вторая волна заражения коронавирусом возможна, и есть риск, что она произойдет этой зимой. Крисанти также отметил, что решение московских властей о снятии карантина может быть поспешным, так как количество новых выявленных случаев в течение последних дней до этого решения составляло около 2 тыс. в день.
В США начало отмены эпидемиологических ограничений совпало с манифестациями
Эпидемия в России завершится в конце июля 2020 года, число инфицированных достигнет к этому времени 524 тыс. человек. Такой прогноз содержится в исследовании специалистов кафедры информационных компьютерных технологий РХТУ им. Менделеева, основанном на математической модели.