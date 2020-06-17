В Москве открылись веранды кафе и ресторанов (фото)

16 июня в Москве начался новый этап снятия ограничений. Заработали музеи и зоопарки, а также открылись кафе и рестораны с летними верандами. В первой же день работы веранды заполнили посетители. При перемещении по территории им требуется надевать маски и перчатки, но за столиком их можно снять. Сотрудники кафе и ресторанов также обязаны надевать маски при обслуживании посетителей.
Остальные кафе и рестораны откроются 23 июня, когда в столице стартует следующий этап снятия ограничений.
Варвара Макарова