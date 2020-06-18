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18:01 (мск), источник: Новости Mail.ru

Китаянка заработала 423 тысячи долларов на отмене рейсов

Она подала 900 исков.

Источник: AP 2020

Китайская полиция раскрыла крупную аферу со страховками на случай задержки или отмены рейсов, сообщает Oddity Central.

45-летняя женщина из Нанкина, известная только как Ли, разработала схему, благодаря которой незаконно заработала 3 миллиона юаней (423 тыс. долларов) с 2015 по 2019 год. Она покупала билеты на самолеты и платила страховку на случай их отмены или задержки. А когда рейсы действительно задерживали или отменяли, получала компенсацию.

Как установило следствие, за 4 года Ли подала почти 900 исков. Перед покупкой каждого билета женщина проводила целое расследование. Она детально изучала прогнозы погоды, отзывы пассажиров об авиакомпаниях и предыдущие случаи отмены и задержек, чтобы точно определить «невезучие» рейсы. Ей помог опыт работы в туристической компании.

В настоящее время Ли арестована, длится расследование. Китайские СМИ отмечают, что незаконная схема помогла страховым компаниям выявить лазейки для аферистов.

Анна Лысенко

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