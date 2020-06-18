18:01 (мск), источник: Новости Mail.ru
Китаянка заработала 423 тысячи долларов на отмене рейсов
Она подала 900 исков.
Китайская полиция раскрыла крупную аферу со страховками на случай задержки или отмены рейсов, сообщает Oddity Central.
45-летняя женщина из Нанкина, известная только как Ли, разработала схему, благодаря которой незаконно заработала 3 миллиона юаней (423 тыс. долларов) с 2015 по 2019 год. Она покупала билеты на самолеты и платила страховку на случай их отмены или задержки. А когда рейсы действительно задерживали или отменяли, получала компенсацию.
В настоящее время Ли арестована, длится расследование. Китайские СМИ отмечают, что незаконная схема помогла страховым компаниям выявить лазейки для аферистов.
Анна Лысенко