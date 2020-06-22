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11:25 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 22 июня

Начало Великой Отечественной войны, знаменитая «Рука Бога» в исполнении Марадоны и другие памятные даты и события, которые произошли 22 июня в разные годы.

Источник: РИА "Новости"

День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Рано утром, без объявления войны, фашистская Германия напала на Советский Союз, нанеся массированные удары по военным и стратегическим объектам и многим городам. Тяжелая кровопролитная война, длившаяся 1418 дней и ночей, завершилась 9 мая 1945 года полным разгромом стран фашистского блока. Общие людские потери СССР в ходе войны составили 26,6 миллиона человек.

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В России 22 июня приспускают государственные флаги и вспоминают эту войну и погибших в ней. В этот день проходят различные памятные мероприятия с зажжением свечей, возложением цветов к памятникам и мемориалам.

Отречение Галилея

387 лет назад Галилео Галилей отрекся от учения о гелиоцентрической системе мира. Произошло это на том самом месте, где Джордано Бруно выслушал смертный приговор. Ранее в 1632 году Галилей издал свою книгу «Диалог о двух главнейших системах мира — птолемеевой и коперниковой». Вскоре итальянские инквизиторы, посчитав книгу еретической, запретили ее продажу, а Галилея вызвали в Рим, где предали суду.

Источник: AP 2020

«Рука Бога»

22 июня 1986 года во время матча сборных Англии и Аргентины был забит один самых знаменитых голов в истории футбола. Четвертьфинал чемпионата мира по футболу проходил на стадионе «Ацтека» в Мехико. На 51-минуте принципиального противостояния между странами, недавно воевавшими друг против друга в Фолклендской войне, Диего Марадона забил рукой гол в английские ворота. Арбитр посчитал, что мяч был забит головой, и, несмотря на возмущение англичан, гол засчитал. На послематчевой конференции Марадона заявил, что спорный мяч был забит «отчасти его головой, а отчасти рукой Бога».

Эрих Мария Ремарк

122 года назад в немецком городе Оснабрюк на свет появился писатель Эрих Мария Ремарк, один из самых известных писателей 20 века. Среди главных произведений Ремарка — «На Западном фронте без перемен», «Три товарища», «Триумфальная арка», «Жизнь взаймы», «Искра жизни», «Ночь в Лиссабоне», «Чёрный обелиск». В 1933 году нацисты сожгли все произведения Ремарка, запретив читать его книги, ссылаясь, якобы, на то, что он имеет еврейское происхождение. Гонения заставили Эриха эмигрировать в США (где он в 1947 году получил гражданство). Позднее писатель переехал в Швейцарию.

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По информации «РИА Новости», «Парламентской газеты» и открытых источников

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