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14:44 (мск), источник: Новости Mail.ru

В ЮАР на берег вынесло кальмара весом 318 кг

Редкий образец.

На пляже Золотая миля в 150 км к северо-западу от Кейптауна заметили гигантского кальмара весом почти 318 кг.

Животное обнаружила местная жительница Адель Гроссе. «У меня перехватило дыхание. Честно говоря, он был похож на величественное доисторическое животное», — цитирует слова женщины Newsweek.

Гроссе хотела вернуть его в океан, но затем заметила, что кальмар мертв. Редкий образец глубоководного кальмара доставили для исследования в южноафриканский музей Iziko в Кейптауне.

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Гигантские кальмары (Architeuthis dux) вырастают до 13 метров. Они обитают на большой глубине и встречаются так редко, что первые снимки этих животных в их естественной среде удалось получить лишь в 2004 году. Из-за разных мест обитания кальмары Architeuthis немного отличаются внешне, но анализ ДНК показал, что все они относятся к одному виду.

Анна Лысенко

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