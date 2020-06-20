14:44 (мск), источник: Новости Mail.ru
В ЮАР на берег вынесло кальмара весом 318 кг
Редкий образец.
На пляже Золотая миля в 150 км к
Животное обнаружила местная жительница Адель Гроссе. «У меня перехватило дыхание. Честно говоря, он был похож на величественное доисторическое животное», — цитирует слова женщины Newsweek.
Гроссе хотела вернуть его в океан, но затем заметила, что кальмар мертв. Редкий образец глубоководного кальмара доставили для исследования в южноафриканский музей Iziko в Кейптауне.
Гигантские кальмары (Architeuthis dux) вырастают до 13 метров. Они обитают на большой глубине и встречаются так редко, что первые снимки этих животных в их естественной среде удалось получить лишь в 2004 году.
Анна Лысенко