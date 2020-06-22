Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 22 июняНачало Великой Отечественной войны, знаменитая «Рука Бога» в исполнении Марадоны и другие памятные даты и события, которые произошли 22 июня в разные годы
Фоторепортажи
8Московский зоопарк. Изоляция
34Объявлены победители Sony World Photography Awards 2020
21:03 (мск), источник: Новости Mail.ru

Коронавирус COVID-19: главные события 22 июня

ВОЗ заявила о рекордном числе выявленных за сутки случаев COVID-19 в мире, россиянам придется носить маски до зимы, действия вакцины против коронавируса объяснили принципом «такси», а Ростуризм назвал срок открытия популярных турнаправлений страны

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 20:33 MSK, 22.06
Инфицировано592 280+7 600
9.06
8595
10.06
8404
11.06
8779
12.06
8987
13.06
8706
14.06
8835
15.06
8246
16.06
8248
17.06
7843
18.06
7790
19.06
7972
20.06
7889
21.06
7728
22.06
7600
9.0622.06
Скончалось8 206+95
9.06
171
10.06
216
11.06
174
12.06
183
13.06
114
14.06
119
15.06
143
16.06
193
17.06
194
18.06
182
19.06
181
20.06
161
21.06
109
22.06
95
9.0622.06
Выздоровело344 416+4 705
9.06
11709
10.06
10386
11.06
8367
12.06
8220
13.06
5271
14.06
5409
15.06
4489
16.06
9767
17.06
10036
18.06
9621
19.06
10443
20.06
10186
21.06
5119
22.06
4705
9.0622.06
Инфицировано9 006 757+163 339
9.06
108124
10.06
132360
11.06
109408
12.06
166545
13.06
136924
14.06
134338
15.06
127191
16.06
119602
17.06
139492
18.06
175538
19.06
141575
20.06
173921
21.06
126963
22.06
161111
9.0622.06
Скончалось469 220+3 745
9.06
3781
10.06
5050
11.06
4629
12.06
5494
13.06
4347
14.06
4250
15.06
3356
16.06
3489
17.06
6823
18.06
5269
19.06
5001
20.06
6026
21.06
4364
22.06
3865
9.0622.06
Выздоровело4 465 425+72 124
9.06
152488
10.06
92266
11.06
69133
12.06
95976
13.06
87035
14.06
77668
15.06
68295
16.06
99609
17.06
83487
18.06
120295
19.06
82314
20.06
89272
21.06
113682
22.06
67977
9.0622.06
Идёт загрузка
На одной из набережных Барселоны, Испания | Источник: AP 2020

Новые данные по распространению коронавируса в России

За последние сутки в России выявлено 7 600 новых случаев COVID-19 в 83 регионах. Зафиксировано 95 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 4 705 человек.

Новость
Путин продлил на июль и август доплаты медикам за работу с коронавирусом

Всего на сегодняшний день в стране выявлено 592 280 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 8 206 летальных исходов, выздоровело 344 416 человек.

Ранее эксперты спрогнозировали, что выпуск российской вакцины от коронавируса может начаться осенью текущего года, и озвучили возможные сроки начала массовой вакцинации россиян.

Голикова заявила, что россиянам придется носить маски и осенью

Масочный режим россиянам придется соблюдать до зимы, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции, а также избежать заражения сезонными простудными заболеваниями. Об этом вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила в программе «Познер» на Первом канале.

Нам придется как-то поменять свою жизнь и соблюдать меры безопасности. Носить маски, пользоваться санитайзерами и всем тем, что сейчас стало повседневностью в нашей жизни.
Татьяна Голикова
Вице-премьер РФ
Справка
Коронавирус: что такое вторая волна, насколько опасной она будет и можно ли ее избежать?Пандемия коронавируса далека от завершения. Есть страны, где до сих пор высокий уровень заболевающих, а там, где вирус удалось взять под контроль, опасаются второй волны

ВОЗ заявила о рекордном числе выявленных за сутки случаев COVID-19 в мире

Во всем мире за сутки выявили 183 020 новых случаев заражения коронавирусом, следует из отчета Всемирной организации здравоохранения на 21 июня. Общее количество заболевших, согласно ВОЗ, выросло до 8,7 млн. По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заразились 8,9 млн человек.

Новость
Минобороны сообщило о состоянии добровольцев с вакциной от COVID-19

Наибольшее количество новых случаев (более 116 тыс.) ВОЗ зафиксировала в Северной и Южной Америке.

Предыдущий рекордный прирост по числу новых зараженных — более 150 тыс. — ВОЗ зафиксировала 18 июня, до этого организация сообщала о выявленных за сутки 106 тыс. случаев.

Назван минимальный срок действия российской вакцины от коронавируса

Созданная совместно с Минобороны РФ вакцина позволит защитить получившего ее человека от коронавируса на срок более двух лет, заявил директор Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Клинические испытания вакцины, созданной НИЦ и Минобороны, на 18 добровольцах начались 18 июня в госпитале Бурденко. Их планируется завершить к концу июля.

Рабочий фотографирует первые лучи солнца во время новогоднего ритуала в Ла-Пасе, Боливия. По календарю аймара наступил 5528 год | Источник: AP 2020

Действия вакцины против коронавируса объяснили принципом «такси»

Российская вакцина от коронавируса будет работать по принципу генетического «такси», когда в организм внедряют ген, который кодирует белок вируса.

Мы с помощью аденовирусного контейнера создали этакое «такси». С его помощью, как и в случае обычного такси, которое доставляет пассажира из точки А в точку Б, мы транспортируем любой ген.
Александр Гинцбург
Директор Центра Гамалеи
Новость
Московские врачи рассказали о трудностях работы в пандемию COVID-19

Он добавил, что для контейнера нет разницы, какой ген доставлять. Вне зависимости от своего размера ген способен кодировать спайк-белок коронавируса или соответствующий белок вируса Эбола, уточнил Гинцбург.

Объяснен один из главных симптомов коронавируса

Британские ученые объяснили потерю обоняния, что считается одним из главных симптомов COVID-19. Результаты исследования специалистов Лондонского университета и Университета Рединга опубликованы на сайте издания The Conversation.

Медики выяснили, что коронавирус поражает клетки поддержки и вызывают иммунный ответ организма, который провоцирует отек и воспаление зараженной области. В результате этого пациент теряет обоняние, однако способность чувствовать вкус и запахи возвращается после выздоровления.

Отдыхающие на пляже Геленджика. С 21 июня в Краснодарском крае отменили карантин, введенный из-за коронавирусной инфекции | Источник: РИА "Новости"

В Ростуризме назвали срок открытия популярных турнаправлений России

Все наиболее популярные туристические направления России, закрытые из-за пандемии коронавируса, откроются в начале июля. Об этом заявила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

Новость
Чемоданы собраны: какие российские курорты выбирают туристы

Она отметила, что главная задача на это лето — безопасный и доступный отдых для российских граждан.

В Южной Корее назвали ночные клубы источником второй волны коронавируса

Южнокорейский центр по контролю и предотвращению заболеваемости (KCDC) сообщил о новой вспышке коронавируса в Сеуле.

По его данным, в понедельник в Южной Корее были выявлены 17 новых случаев заражения, это минимальный показатель с 26 мая. Однако глава KCDC Чон Ын Ген уверена, что в Сеул уже пришла вторая волна, а источниками распространения инфекции стали ночные клубы. Она объяснила свою позицию тем, что абсолютное большинство новых случаев приходится именно на столицу.

Глава центра мониторинга указала, что в Южной Корее ждали появления второй волны ближе к декабрю, но, судя по всему, этот прогноз оказался ошибочным.

Мэр Сеула Парк Вон Сун предупредил, что город может вернуться к жестким ограничительным мерам: под вопросом окажется дальнейшая работа ресторанов и увеселительных заведений.

В Германии помещенные на карантин жители напали на полицию

В немецком городе Гёттингене (Нижняя Саксония) местные жители напали на полицейских, чтобы выбраться из карантинной зоны. Все нападавшие — жильцы многоквартирного дома, который 18 июня закрыли на недельный карантин после того, как у двоих из них выявили коронавирус.

Новость
Пандемия коронавируса. Что нужно знать

При столкновениях пострадали восемь полицейских. Около 100 нападавших вооружились камнями, бутылками, арматурой и пиротехникой. Для подавления беспорядков полицейские использовали слезоточивый газ. Никто из местных жителей не пострадал.

В Токио зреет протест против Олимпиады

На этой неделе в Японии началась кампания по выборам губернатора префектуры Токио. Сами выборы намечены на 5 июля. Это вроде бы локальное событие может иметь очень серьезные последствия для всего мирового спорта.

Один из фаворитов кампании — 45-летний популист Таро Ямамото — выступает за отмену Олимпиады-2021. И эта идея в японской столице приобретает все большую поддержку.

Во время загрузки произошла ошибка.
Вторая волна коронавируса
Умер американский режиссер Джоэл Шумахер
Украина продолжит разрывать соглашения с Россией
Грузинский журналист Габуния вновь оскорбил Путина
С 1 июля повысят пенсии. Кто получит прибавку и новые льготы
Ученые узнали, сколько коронавирус может жить в пресной воде
США показали постановочное фото переговоров с участием России
Gnezdo.ru
Как красивые арабки ходят дома для мужа. Фото
Правда красивый? А посмотрите на его жену
3 актера - разлучника, которые увели жен у друзей
Звезды, родившие от чужих мужей
Hi-Tech
Apple представила iOS 14. Все удивились Появился долгожданный режим «картинка в картинке»
Авто
Можно ли застраховать машину от подтопления и града? Нынешний июнь оказался богатым на неприятные сюрпризы от погоды. Мы решили выяснить, можно ли получить компенсацию после повреждения автомобиля в результате разгула стихии
Кино
Асмус попросила не считать «Текст» причиной развода с Харламовым Звездная пара объявила о расставании
Новости партнеров
"Выписали из больницы": как видоизменилась больная Заворотнюк
Бессимптомный COVID-19 проявляется этим единственным признаком
Коронавирус съел сердце и легкие: Россия лишилась великого артиста
"Кожа да кости остались": осунувшийся Боярский просит денег на операцию
Дети
Телеведущая Марина Ким станет многодетной мамой Звезда не может скрывать интересное положение.
Леди
Высоцкая без макияжа и в нарядном платье смутила фанатов Пользователи сети пришли в недоумение из-за внешнего вида актрисы.
Дом
Как сносят знаменитый рабочий поселок Русаковка в центре Москвы
Москвичи стали реже ходить в торговые центры
Сколько стоит жизнь в частном доме
Кому принадлежит ветка дерева, свисающая через соседский забор?
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь