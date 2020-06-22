Коронавирус COVID-19: главные события 22 июня

На одной из набережных Барселоны, Испания | Источник: AP 2020
Новые данные по распространению коронавируса в России
За последние сутки в России выявлено 7 600 новых случаев COVID-19 в 83 регионах. Зафиксировано 95 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 4 705 человек.
Всего на сегодняшний день в стране выявлено 592 280 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 8 206 летальных исходов, выздоровело 344 416 человек.
Ранее эксперты спрогнозировали, что выпуск российской вакцины от коронавируса может начаться осенью текущего года, и озвучили возможные сроки начала массовой вакцинации россиян.
Голикова заявила, что россиянам придется носить маски и осенью
Масочный режим россиянам придется соблюдать до зимы, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции, а также избежать заражения сезонными простудными заболеваниями. Об этом вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила в программе «Познер» на Первом канале.
Нам придется как-то поменять свою жизнь и соблюдать меры безопасности. Носить маски, пользоваться санитайзерами и всем тем, что сейчас стало повседневностью в нашей жизни.
Татьяна ГоликоваВице-премьер РФ
ВОЗ заявила о рекордном числе выявленных за сутки случаев COVID-19 в мире
Во всем мире за сутки выявили 183 020 новых случаев заражения коронавирусом, следует из отчета Всемирной организации здравоохранения на 21 июня. Общее количество заболевших, согласно ВОЗ, выросло до 8,7 млн. По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заразились 8,9 млн человек.
Наибольшее количество новых случаев (более 116 тыс.) ВОЗ зафиксировала в Северной и Южной Америке.
Предыдущий рекордный прирост по числу новых зараженных — более 150 тыс. — ВОЗ зафиксировала 18 июня, до этого организация сообщала о выявленных за сутки 106 тыс. случаев.
Назван минимальный срок действия российской вакцины от коронавируса
Созданная совместно с Минобороны РФ вакцина позволит защитить получившего ее человека от коронавируса на срок более двух лет, заявил директор Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Клинические испытания вакцины, созданной НИЦ и Минобороны, на 18 добровольцах начались 18 июня в госпитале Бурденко. Их планируется завершить к концу июля.
Рабочий фотографирует первые лучи солнца во время новогоднего ритуала в Ла-Пасе, Боливия. По календарю аймара наступил 5528 год | Источник: AP 2020
Действия вакцины против коронавируса объяснили принципом «такси»
Российская вакцина от коронавируса будет работать по принципу генетического «такси», когда в организм внедряют ген, который кодирует белок вируса.
Мы с помощью аденовирусного контейнера создали этакое «такси». С его помощью, как и в случае обычного такси, которое доставляет пассажира из точки А в точку Б, мы транспортируем любой ген.
Александр ГинцбургДиректор Центра Гамалеи
Он добавил, что для контейнера нет разницы, какой ген доставлять. Вне зависимости от своего размера ген способен кодировать спайк-белок коронавируса или соответствующий белок вируса Эбола, уточнил Гинцбург.
Объяснен один из главных симптомов коронавируса
Британские ученые объяснили потерю обоняния, что считается одним из главных симптомов COVID-19. Результаты исследования специалистов Лондонского университета и Университета Рединга опубликованы на сайте издания The Conversation.
Медики выяснили, что коронавирус поражает клетки поддержки и вызывают иммунный ответ организма, который провоцирует отек и воспаление зараженной области. В результате этого пациент теряет обоняние, однако способность чувствовать вкус и запахи возвращается после выздоровления.
Отдыхающие на пляже Геленджика. С 21 июня в Краснодарском крае отменили карантин, введенный из-за коронавирусной инфекции | Источник: РИА "Новости"
В Ростуризме назвали срок открытия популярных турнаправлений России
Все наиболее популярные туристические направления России, закрытые из-за пандемии коронавируса, откроются в начале июля. Об этом заявила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.
Она отметила, что главная задача на это лето — безопасный и доступный отдых для российских граждан.
В Южной Корее назвали ночные клубы источником второй волны коронавируса
Южнокорейский центр по контролю и предотвращению заболеваемости (KCDC) сообщил о новой вспышке коронавируса в Сеуле.
По его данным, в понедельник в Южной Корее были выявлены 17 новых случаев заражения, это минимальный показатель с 26 мая. Однако глава KCDC Чон Ын Ген уверена, что в Сеул уже пришла вторая волна, а источниками распространения инфекции стали ночные клубы. Она объяснила свою позицию тем, что абсолютное большинство новых случаев приходится именно на столицу.
Глава центра мониторинга указала, что в Южной Корее ждали появления второй волны ближе к декабрю, но, судя по всему, этот прогноз оказался ошибочным.
Мэр Сеула Парк Вон Сун предупредил, что город может вернуться к жестким ограничительным мерам: под вопросом окажется дальнейшая работа ресторанов и увеселительных заведений.
В Германии помещенные на карантин жители напали на полицию
В немецком городе Гёттингене (Нижняя Саксония) местные жители напали на полицейских, чтобы выбраться из карантинной зоны. Все нападавшие — жильцы многоквартирного дома, который 18 июня закрыли на недельный карантин после того, как у двоих из них выявили коронавирус.
При столкновениях пострадали восемь полицейских. Около 100 нападавших вооружились камнями, бутылками, арматурой и пиротехникой. Для подавления беспорядков полицейские использовали слезоточивый газ. Никто из местных жителей не пострадал.
В Токио зреет протест против Олимпиады
На этой неделе в Японии началась кампания по выборам губернатора префектуры Токио. Сами выборы намечены на 5 июля. Это вроде бы локальное событие может иметь очень серьезные последствия для всего мирового спорта.
Один из фаворитов кампании — 45-летний популист Таро Ямамото — выступает за отмену Олимпиады-2021. И эта идея в японской столице приобретает все большую поддержку.
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