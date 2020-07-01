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День в истории: 1 июля
Первый русский автомобиль, испытания на атолле Бикини, орден Андрея Первозванного и другие памятные даты и события, которые произошли 1 июля в разные годы.
1 июля 1877 года состоялся первый Уимблдонский теннисный турнир, один из четырёх турниров Большого шлема. Победителем стал англичанин Спенсер Гор, а за право наблюдать финальную игру зрители платили один шиллинг.
1 июля 1896 года на Всероссийской промышленной выставке в Нижнем Новгороде был представлен первый русский автомобиль. Автомобиль Фрезе и Яковлева развивал максимальную скорость до 21 км/ч и проходил без дозаправки до 20 км. Двухместный открытый корпус и колеса были деревянными, а стоил автомобиль 1500 рублей.
1 июля 1946 года на атолле Бикини США провели первое послевоенное испытание атомной бомбы. Бомба была сброшена в лагуне атолла на 73 военных корабля устаревших типов, мощность взрыва составила 23 килотонны.
1 июля 1998 года указом президента Бориса Ельцина был восстановлен орден Андрея Первозванного — высшая государственная награда Российской Федерации. Орденом Святого апостола Андрея Первозванного награждаются выдающиеся государственные и общественные деятели за исключительные заслуги, способствующие процветанию, величию и славе России. Среди кавалеров ордена российский оружейник Михаил Калашников, дагестанский поэт Расул Гамзатов, певица Людмила Зыкина, бывший президент СССР Михаил Горбачев.
1 июля 1961 года родилась принцесса Диана, урожденная Диана Фрэнсис Спенсер, первая жена принца Чарльза и мать принцев Генри и Уильяма. Леди Ди, как её называли в народе, активно занималась благотворительной и миротворческой деятельностью и была одной из самых популярных в мире женщин своего времени. Трагически погибла в автомобильной катастрофе в августе 1997 года.