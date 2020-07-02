00:08 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 2 июля
Основание Владивостока, инцидент с НЛО и первое путешествие на воздушном шаре и другие памятные даты и события, которые произошли 2 июля в разные годы.
2 июля 1853 года русская армия вторглась в Молдавское княжество.
Война между Российской империей с одной стороны и коалицией в составе Британской, Французской, Османской империй и Сардинского королевства с другой разворачивались на Кавказe, в Дунайских княжествах, на Балтийском, Черном, Азовском, Белом и Баренцевом морях, а также на Камчатке. Наиболее напряженные сражения проходили в Крыму. Война закончилась поражением России.
В этот день в 1860 году в бухте Золотой Рог в Тихом океане был основан военный порт Владивосток. Лишь в 1880 году он получил статус города. С 2018 года Владивосток является центром Дальневосточного федерального округа.
Вечером 2 июля 1947 года в 20 милях от города Розуэлл, штат
Популярна версия о том, что объект был внеземным кораблем, а его пилот — инопланетянином, которого правительство США захватило и засекретило.
В 1947 году в этот день на экраны вышла музыкальная комедия режиссера Григория Александрова «Весна» с Любовью Орловой и Николаем Черкасовым в главных ролях. В фильме также снимались Фаина Раневская, Ростислав Плятт, Рина Зеленая. Картина получила премию на «Веницианском кинофестивале» за оригинальный сюжет и режиссуру.
2 июля 2002 года завершилось первое в мире кругосветное путешествие на воздушном шаре. Смельчаком, решившимся на рискованное приключение, стал американский миллионер Стив Фоссет. В пути он провел 13 суток, за которые преодолел 31 тысячу километров со средней скоростью 320 км/ч. До этого попытки полета Фоссер предпринимал шесть раз, однако все они не увенчались успехом.