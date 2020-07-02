Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 2 июляОснование Владивостока, инцидент с НЛО и первое путешествие на воздушном шаре и другие памятные даты и события, которые произошли 2 июля в разные годы
Фоторепортажи
45Парад Победы в Москве
8Ситуация в Среднеуральском женском монастыре
00:08 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 2 июля

Основание Владивостока, инцидент с НЛО и первое путешествие на воздушном шаре и другие памятные даты и события, которые произошли 2 июля в разные годы.

Источник: AFP 2020

Начало Крымской войны

2 июля 1853 года русская армия вторглась в Молдавское княжество.

По сути, это стало началось Крымской войны, хотя официально объявлена она была лишь в октябре.

Война между Российской империей с одной стороны и коалицией в составе Британской, Французской, Османской империй и Сардинского королевства с другой разворачивались на Кавказe, в Дунайских княжествах, на Балтийском, Черном, Азовском, Белом и Баренцевом морях, а также на Камчатке. Наиболее напряженные сражения проходили в Крыму. Война закончилась поражением России.

Основание Владивостока

В этот день в 1860 году в бухте Золотой Рог в Тихом океане был основан военный порт Владивосток. Лишь в 1880 году он получил статус города. С 2018 года Владивосток является центром Дальневосточного федерального округа.

Источник: AFP 2020

Розуэлльский инцидент с НЛО

Вечером 2 июля 1947 года в 20 милях от города Розуэлл, штат Нью-Мексико, упал объект дисковидной формы. Местный фермер обнаружил рядом со своим ранчо его обломки и сообщил об этом в полицию. Вскоре на место прибыли военные, которые оцепили район аварии, а затем тайно перевезли все, что нашли, на авиабазу Райт-Паттерсон в штате Огайо.

С конца 1970-х годов этот инцидент стал причиной ожесточенных споров и теорий заговора, прежде всего из-за невыясненной природы обнаруженного объекта.

Популярна версия о том, что объект был внеземным кораблем, а его пилот — инопланетянином, которого правительство США захватило и засекретило.

На экраны вышла «Весна»

В 1947 году в этот день на экраны вышла музыкальная комедия режиссера Григория Александрова «Весна» с Любовью Орловой и Николаем Черкасовым в главных ролях. В фильме также снимались Фаина Раневская, Ростислав Плятт, Рина Зеленая. Картина получила премию на «Веницианском кинофестивале» за оригинальный сюжет и режиссуру.

Источник: AFP 2020

Первое кругосветное путешествие на воздушном шаре

2 июля 2002 года завершилось первое в мире кругосветное путешествие на воздушном шаре. Смельчаком, решившимся на рискованное приключение, стал американский миллионер Стив Фоссет. В пути он провел 13 суток, за которые преодолел 31 тысячу километров со средней скоростью 320 км/ч. До этого попытки полета Фоссер предпринимал шесть раз, однако все они не увенчались успехом.

Во время загрузки произошла ошибка.
Обработано 85% протоколов голосования по поправкам
Меркель отреагировала на санкции по «Северному потоку — 2»
СМИ узнали, что США скупили 90% запаса препарата от COVID-19
Памфилова пояснила публикацию предварительных итогов голосования
Найден центр тяжести Солнечной системы
Андрей Малахов объяснил, как оказался на Пушкинской площади
«Танцующий» перед кошкой филин позабавил Сеть (видео)
Gnezdo.ru
Некрасивые жены признанных российских красавцев
Лучший фильм для просмотра с любимым, но без детей
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
3 актера, которые предали своих друзей с их женами
Hi-Tech
iPhone 12 удивит пользователей (неприятно) Все ради экономии и заботе об экологии
Авто
В России вступили в силу новые правила для водителей Часть важных нововведений все же перенесли на следующий год
Кино
13 актеров, оставшихся в тени своих звездных братьев Вы точно знаете их более удачливых родственников, а вот их лица, несмотря на громкую фамилию, едва ли покажутся вам знакомыми. Рассказываем об актерах, обреченных оставаться на вторых ролях.
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
5 самых опасных ситуаций на даче, о которых нужно помнить всем Предупрежден, значит вооружен!
Леди
Вера Брежнева блеснула стройными ногами в «космическом» платье Как всегда прекрасна.
Новости партнеров
Президент РФ лично занялся ликвидацией последствий ЧП в сибирском городе
Ефремов уже почти при смерти
Саратовский коммунист решил не платить за квартиру 56 тысяч рублей
Кем оказалась беглянка из машины Ефремова
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь