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19:03 (мск), источник: Новости Mail.ru

Фотограф показал, как бы выглядела Статуя Свободы в виде реальной женщины (фото)

Фотограф превращает скульптуры и картины в фотопортреты.

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фотографий
8
фотографий
8
фотографий

Фотограф и редактор по имени Бас Утервийк, работающий под псевдонимом Ganbrood, уже несколько лет занимается созданием портретов с помощью искусственного интеллекта.

Он тестирует различные программы по преобразованию скульптур и картин в реальные портреты. Кроме того, фотограф также создает обновленные версии старых фотографий, показывая, как на самом деле выглядели разные исторические личности и выдуманные персонажи.

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