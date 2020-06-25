19:03 (мск), источник: Новости Mail.ru
Фотограф показал, как бы выглядела Статуя Свободы в виде реальной женщины (фото)
Фотограф превращает скульптуры и картины в фотопортреты.
Фотограф и редактор по имени Бас Утервийк, работающий под псевдонимом Ganbrood, уже несколько лет занимается созданием портретов с помощью искусственного интеллекта.
Он тестирует различные программы по преобразованию скульптур и картин в реальные портреты. Кроме того, фотограф также создает обновленные версии старых фотографий, показывая, как на самом деле выглядели разные исторические личности и выдуманные персонажи.
Екатерина Гура