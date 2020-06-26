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11:46 (мск), источник: Новости Mail.ru

Невозмутимый бизон принял «душ» в гейзере (видео)

Флегматичное животное.

Посетители Йеллоустонского национального парка, которые пришли полюбоваться гейзерами, заметили бизона, невозмутимо стоящего прямо посреди гейзерного поля.

Животное спокойно жевало жвачку и не обращало внимания ни на туристов, ни на внезапный теплый «душ».

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В какой-то момент извержение гейзера достигло пика. Только тогда порядком намокший бизон почувствовал дискомфорт и немного отошел от источника. Посетители с восторгом наблюдали за флегматичным животным. В ролике, распространившемся в соцсетях, слышны их возгласы и смех.

Йеллоустон — это громадное гейзерное поле, на территории которого находятся около 3 тысяч гейзеров. Это две трети всех гейзеров в мире.

Анна Лысенко

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