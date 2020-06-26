11:46 (мск), источник: Новости Mail.ru
Невозмутимый бизон принял «душ» в гейзере (видео)
Флегматичное животное.
Посетители Йеллоустонского национального парка, которые пришли полюбоваться гейзерами, заметили бизона, невозмутимо стоящего прямо посреди гейзерного поля.
Животное спокойно жевало жвачку и не обращало внимания ни на туристов, ни на внезапный теплый «душ».
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Йеллоустон — это громадное гейзерное поле, на территории которого находятся около 3 тысяч гейзеров. Это две трети всех гейзеров в мире.
Анна Лысенко