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День в истории: 4 июля
Космический катаклизм, День независимости США, начало экспедиции к Антарктиде и другие памятные даты и события, которые произошли 4 июля в разные годы.
4 июля 1054 года в созвездии Тельца произошла вспышка сверхновой звезды SN 1054, результатом которой стали Крабовидная туманность и пульсар NP 0531. Расположенная на расстоянии около 6,5 тысяч световых лет от Земли туманность имеет диаметр в 11 световых лет и расширяется со скоростью около 1,5 тысяч километров в секунду.
4 июля 1776 года в США приняли Декларацию независимости, которая провозглашала независимость США от Королевства Великобритании. Традиционно праздник отмечают с фейерверками, парадами, барбекю, ярмарками и бейсбольными матчами.
4 июня 1819 года из Кронштадта в кругосветное плавание отправились шлюпы «Восток» и «Мирный». 28 января 1820 года экспедиция под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева подошла к шельфовому леднику, получившему имя Беллинсгаузена. Так была открыта Антарктида. Двумя днями позднее материка достигла британская экспедиция под руководством ирландца Эдварда Брансфилда.
4 июля 1848 года был впервые опубликован «Манифест коммунистической партии» — работа Карла Маркса и Фридриха Энгельса, в которой озвучивались цели, задачи и методы борьбы зарождавшихся коммунистических организаций и партий. Авторы заявляли, что вся история человечества была борьбой классов и провозглашали неотвратимость гибели капитализма от рук пролетариата.
4 июля 1957 пассажирский самолет Ил-18 совершил пробный полет. Он перелетел с Центрального аэродрома им. М. В. Фрунзе на лётную базу в город Жуковский, пробыв в воздухе почти 2 часа. Ил-18 выпускался серийно с 1958 по 1978 год на заводе № 30 («Знамя труда») в Москве. Всего было построено 719 (по другим данным — болee 850) самолётов.
4 июля 1958 года первая советская подводная лодка К-3 «Ленинский комсомол» впервые в СССР дала ход под атомной силовой установкой. Лодку разрабатывали с 1952 года. Она стала третьей в мире. Подлодка находилась в составе флота до 1991 года. Ее реактор был выгружен и затоплен в Карском море в 2013 году.
Знаменитая итальянская актриса родилась 4 июля 1927 года в городке Субьяко. Международную славу Лоллобриджиде принесли роли в фильмах «Фанфан-Тюльпан» (1952) и «Собор Парижской Богоматери» (1956). Актриса — великий офицер ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой», кавалер ордена Почётного легиона и офицер ордена Искусств и литературы.