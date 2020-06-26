17:52 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые составили каталог мест, где могут быть инопланетяне
В него вошли кометы, планеты, галактики и туманности.
Специалисты из Калифорнийского университета создали каталог под названием Exotica, где перечислены все известные на сегодняшний день космические объекты. Однако собраны они не для статистики, а для конкретной цели — поиска внеземного разума.
Список из более чем 700 объектов был составлен на основе данных проекта Breakthrough Listen, специалисты которого уже 10 лет ищут признаки разумной жизни во Вселенной. В каталог вошли астероиды, кометы, планеты, а также галактики, туманности и несколько кластеров.
С помощью этой информации ученые надеются уйти от традиционной схемы поиска инопланетян.
Любопытно, что в каталог космических объектов ученые также включили и те, что были созданы и запущены в космос людьми. Например, зонды Voyager, космический аппарат New Horizons, метеорологические спутники и даже красный автомобиль Tesla Илона Маска, сообщает Gizmodo.
Екатерина Гура