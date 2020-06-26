Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Голодные и наглые медведи терроризируют жителей России В нескольких регионах России — настоящее нашествие медведей
Фоторепортажи
8Московский зоопарк. Изоляция
50В Сети показали лучшие «зеленые» снимки
17:52 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые составили каталог мест, где могут быть инопланетяне

В него вошли кометы, планеты, галактики и туманности.

Источник: @darren1303

Специалисты из Калифорнийского университета создали каталог под названием Exotica, где перечислены все известные на сегодняшний день космические объекты. Однако собраны они не для статистики, а для конкретной цели — поиска внеземного разума.

Список из более чем 700 объектов был составлен на основе данных проекта Breakthrough Listen, специалисты которого уже 10 лет ищут признаки разумной жизни во Вселенной. В каталог вошли астероиды, кометы, планеты, а также галактики, туманности и несколько кластеров.

С помощью этой информации ученые надеются уйти от традиционной схемы поиска инопланетян.

По словам создателей каталога, вместо поисков радиосигналов, специалистам нужно сосредоточится на исследованиях объектов, где теоретически могут быть следы инопланетных технологий.

Любопытно, что в каталог космических объектов ученые также включили и те, что были созданы и запущены в космос людьми. Например, зонды Voyager, космический аппарат New Horizons, метеорологические спутники и даже красный автомобиль Tesla Илона Маска, сообщает Gizmodo.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Суд приговорил Серебренникова к трем годам условно
Ученые назвали условие, при котором COVID погибает за 25 секунд
Володин прокомментировал поправку о праве Путина переизбираться
Россиян предупредили об аномальном похолодании
На британский пляж вымыло странное гигантское существо (фото)
Показаны снимки лучших молодых фоторепортеров года
Сайт ЦИК атаковали с территории США, Великобритании и Украины
Gnezdo.ru
Правда, красивый? А вот кого он выбрал в жены
Лучший фильм для просмотра с любимым, но без детей
Как красивые арабки ходят дома для мужа. Фото
Помните Александру? Удивитесь, что с ней стало
Hi-Tech
Как снимает самый дешевый iPhone Смартфон неплохо показывает себя на фоне многих устройств с несколькими датчиками
Горячие темы на Авто
Новый анекдот от правительства: Голикова назвала зарплату в 47 тысяч маленькой 278
усе дефки нас бросили(почти)... 178
Эдак с утречка сегодня метнулся и проголосовал 177
Не густо.. 146
Кино
Опубликовано фото со съемок «Аватара 2» с сыном главных героев Ребенка Джейка и Нейтири сыграет 15-летний Бритен Далтон
Новости партнеров
"Кожа да кости остались": осунувшийся Боярский просит денег на операцию
Бывший зэк рассказал, что на зоне сделают с Ефремовым
Харламов променял жену на звезду «Уральских пельменей»
Прогноз сработал. Президент рассказал о ситуации с COVID в России – жми
Gnezdo.ru
Первые "трезвые" слова Ефремова после ДТП удивили
Как выглядит жена самого красивого араба в мире
Кумир 90-х Таня Овсиенко: как она выглядит сейчас
Его Сулейман покорил мир. А глянь на жену (фото)
Леди
42-летняя Екатерина Климова изменилась до неузнаваемости (фото) Фанаты пришли в недоумение из-за внешнего вида актрисы
Новости партнеров
Президент на равных поговорил с людьми о социальной господдержке
Правда глаза колет
Кем оказалась девица, бывшая в машине с пьяным Ефремовым
Президент отметил эффективность выбранной стратегии поддержки населения
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь