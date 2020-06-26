18:51 (мск), источник: Новости Mail.ru
Американский художник пишет картины с помощью пузырчатой пленки (видео)
Уникальная техника и неожиданный результат.
47-летний художник Брэдли Харт из
Все цвета Харт тщательно просчитывает, а потому в результате долгой и кропотливой работы получаются удивительные реалистичные изображения.
Часто Харт создает сразу две версии своих картин: первая — реалистичная (с заполненными краской ячейками), а другая — абстрактная (когда пленка с краской отделяется от холста, создавая цветные разводы).
В такой технике художник рисует портреты знаменитостей, копии известных картин старых мастеров, а также пейзажи и абстрактные рисунки.
Екатерина Гура