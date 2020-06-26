Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Голодные и наглые медведи терроризируют жителей России В нескольких регионах России — настоящее нашествие медведей
Фоторепортажи
16Салют в Москве в ознаменование 75-летия Победы
45Парад Победы в Москве
18:51 (мск), источник: Новости Mail.ru

Американский художник пишет картины с помощью пузырчатой пленки (видео)

Уникальная техника и неожиданный результат.

47-летний художник Брэдли Харт из Нью-Йорка придумал интересный способ создания картин. Он рисует их внутри пузырчатой пленки, наполняя ячейки краской с помощью шприца. Затем пленку с краской он аккуратно приклеивает к холсту.

Во время загрузки произошла ошибка.

Все цвета Харт тщательно просчитывает, а потому в результате долгой и кропотливой работы получаются удивительные реалистичные изображения.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Часто Харт создает сразу две версии своих картин: первая — реалистичная (с заполненными краской ячейками), а другая — абстрактная (когда пленка с краской отделяется от холста, создавая цветные разводы).

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

В такой технике художник рисует портреты знаменитостей, копии известных картин старых мастеров, а также пейзажи и абстрактные рисунки.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Суд приговорил Серебренникова к трем годам условно
Ученые назвали условие, при котором COVID погибает за 25 секунд
Володин прокомментировал поправку о праве Путина переизбираться
Россиян предупредили об аномальном похолодании
На британский пляж вымыло странное гигантское существо (фото)
Показаны снимки лучших молодых фоторепортеров года
Сайт ЦИК атаковали с территории США, Великобритании и Украины
Gnezdo.ru
Правда, красивый? А вот кого он выбрал в жены
Лучший фильм для просмотра с любимым, но без детей
Помните Александру? Удивитесь, что с ней стало
Как красивые арабки ходят дома для мужа. Фото
Hi-Tech
Как снимает самый дешевый iPhone Смартфон неплохо показывает себя на фоне многих устройств с несколькими датчиками
Горячие темы на Авто
Новый анекдот от правительства: Голикова назвала зарплату в 47 тысяч маленькой 278
усе дефки нас бросили(почти)... 178
Эдак с утречка сегодня метнулся и проголосовал 179
Не густо.. 146
Кино
Опубликовано фото со съемок «Аватара 2» с сыном главных героев Ребенка Джейка и Нейтири сыграет 15-летний Бритен Далтон
Новости партнеров
Коронавирус съел сердце и легкие: Россия лишилась великого артиста
На что может претендовать в России человек, унизивший ветерана?
Сын Лукашенко на Параде в Москве затмил отца и разбил сердца россиянок
Харламов променял жену на звезду «Уральских пельменей»
Gnezdo.ru
Мужу Собчак сообщили неприятное известие
Как выглядит жена самого красивого араба в мире
Кумир 90-х Таня Овсиенко: как она выглядит сейчас
Его Сулейман покорил мир. А глянь на жену (фото)
Леди
Все самое стильное, полезное и недорогое: хиты продаж AliExpress Не пропусти уникальные скидки по секретному промокоду!
Дом
С 1 июля россияне будут устанавливать новые счетчики: главное
10 фактов о пятиэтажках, которые вы могли не знать
В Петербурге продают дом 1893 года за полмиллиарда рублей: фото
Как ремонтируют «Смоленскую»: фото изнутри
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь