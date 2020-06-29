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12:42 (мск), источник: Hi-Tech Mail.ru

Создан робот-дезинфектор для борьбы с коронавирусом

Исследователи из Массачусетского технологического института разработали робота с ультрафиолетовыми лампами, который в автоматическом режиме дезинфицирует любое помещение.

По принципу действия этот робот похож на современные автоматические пылесосы — он сам выбирает оптимальный маршрут, чтобы объехать все места в заданной области. Это может быть большой склад, завод, больница, школа и любое другое помещение.

За уничтожение микробов, бактерий и вирусов отвечают четыре ультрафиолетовые лампы, которые светят на 360 градусов. По словам создателей, робот успеет очистить склад площадью 380 квадратных метров за полчаса и уничтожит 90% частиц коронавируса на поверхностях. Исследователи уже протестировали его в Большом Бостонском продовольственном банке.

Во время загрузки произошла ошибка.

Для эффективности дезинфекции робот передвигается очень медленно — со скоростью меньше 0,5 км/ч. Как и робот-пылесос, он ограничен в автономности, поэтому когда аккумулятор разрядится, робот автоматически поедет к док-станции для зарядки. После зарядки он отправится работать дальше.

Для управления роботом не нужен человек — достаточно настроить требуемую периодичность дезинфекции и указать маршрут. Дальше он будет работать в автоматическом режиме.

Когда подобные роботы появятся в открытой продаже — неизвестно. Этот экземпляр сделали на базе готовой платформы от компании Ava Robotics, поэтому, при желании, уже сейчас любая компания может собрать что-то подобное.

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