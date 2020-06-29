14:40 (мск), источник: Новости Mail.ru
Медведи подрались на границе России и Китая (видео)
И поломали часть фотоловушек.
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И поломали часть фотоловушек.
Два медведя устроили настоящую драку на границе России и Китая.
Кадры схватки попали на камеру исследователей, установленную в лесу Еврейской автономной области для наблюдения за тиграми, сообщил центр «Амурский тигр».
«Если помните, то тигры в этом месте проходят спокойно, как говорится, без шума и пыли. Медведи же пришли и все сразу разломали!» — написали в центре.
В остальных местах косолапые также поломали часть фотоловушек, сообщили в «Амурском тигре».
Анна Лысенко