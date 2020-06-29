Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 29 июняДень рождения Антуана де Сент-Экзюпери, пожар в «Глобусе», первый титул пентакампеонов и другие памятные даты и события
Фоторепортажи
50В Сети показали лучшие «зеленые» снимки
8Московский зоопарк. Изоляция
17:29 (мск), источник: Новости Mail.ru

Воссоздано лицо человека, жившего в Швеции 8 тысяч лет назад

У него были темные волосы и голубые глаза.

Ученые узнали, как выглядел типичный охотник-собиратель каменного века, живший в центральной Швеции около 8 тысяч лет назад.

Лицо мужчины воссоздал художник-криминалист Оскар Нильссон, используя череп и генетическую информацию из останков, сообщает LiveScience. Они были обнаружены еще в 2012 году в коллективной могиле на дне пересохшего озера возле городка Мотала. Кроме охотника, в озере были обнаружены кости еще 10 взрослых и одного ребенка.

Череп мужчины — один из двух, у которых сохранилась нижняя челюсть. Это помогло Нильссону в его работе.

Криминалист не хотел повредить кости, поэтому отсканировал их с помощью компьютерной томографии, а затем напечатал 3D-копию черепа.

Во время загрузки произошла ошибка.
Древний «швед» оказался мужчиной около 50 лет. У него были голубые глаза, бледная кожа и темные волосы.

Одежду и прическу Нильссон придумал сам. Он нарядил охотника в кожу дикого кабана, поскольку могила содержала фрагменты костей кабанов, бурых медведей, оленей, лосей и косуль. Грудь охотника он разукрасил мелом, как делают многие коренные народы.

На макушке у мужчины — след от раны длиной около 2,5 см, но умер он не из-за нее. Исследование показало, что рана в свое время затянулась.

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
ВОЗ зафиксировала рекорд по числу новых случаев COVID-19
В Казахстане возвращаются к жесткому карантину
Стала известна стоимость препарата от коронавируса «Ремдесивир»
Новый налог на воду: кому платить и кто может сэкономить
Эксперты предсказали обвал доллара из-за второй волны COVID-19
Россиянке, проголосовавшей три раза, пригрозили уголовным делом
Gnezdo.ru
Не забыли Александру? Полюбуйтесь, что с ней стало
Лучший фильм для просмотра с любимым, но без детей
Правда, красивый? А вот кого он выбрал в жены
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Hi-Tech
Раскрыто секретное оружие Калашникова По неизвестным причинам оружие не стало серийным.
Горячие темы на Авто
Делаем ставки . 412
А за что мы голосуем??? 259
Нипонял. 213
Что купить после Шевроле Авео Т250 158
Кино
Асмус снова снялась в откровенной сцене после уговоров Учителя После скандала вокруг фильма «Текст» актриса собиралась отказаться от очередной роли
Новости партнеров
До чего жадный саратовский коммунист довел дом, которым управлял
Прокопав этот канал, Россия положит конец польскому флоту
8 курьезов Парада Победы, которые заметили не все
Со дня на день эта европейская страна начнет военное вторжение на Украину
Gnezdo.ru
Кумир 90-х Таня Овсиенко: как она выглядит сейчас
Как выглядит жена самого красивого араба в мире
Кто сохранил сберкнижку СССР может стать богатым
Подсчитан реальный доход Ефремова в месяц
Леди
Алла Пугачева продолжает восхищать фанатов помолодевшим видом 71-летняя певица очаровала публику.
Новости партнеров
8 курьезов Парада Победы, которые заметили не все
Со дня на день эта европейская страна начнет военное вторжение на Украину
Болезнь отца стала последней каплей для страдающего в США принца Гарри
Бывший зэк рассказал, что на зоне сделают с Ефремовым
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь