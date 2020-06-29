Воссоздано лицо человека, жившего в Швеции 8 тысяч лет назад

Ученые узнали, как выглядел типичный охотник-собиратель каменного века, живший в центральной Швеции около 8 тысяч лет назад.
Лицо мужчины воссоздал художник-криминалист Оскар Нильссон, используя череп и генетическую информацию из останков, сообщает LiveScience. Они были обнаружены еще в 2012 году в коллективной могиле на дне пересохшего озера возле городка Мотала. Кроме охотника, в озере были обнаружены кости еще 10 взрослых и одного ребенка.
Череп мужчины — один из двух, у которых сохранилась нижняя челюсть. Это помогло Нильссону в его работе.
Криминалист не хотел повредить кости, поэтому отсканировал их с помощью компьютерной томографии, а затем напечатал 3D-копию черепа.
Древний «швед» оказался мужчиной около 50 лет. У него были голубые глаза, бледная кожа и темные волосы.
Одежду и прическу Нильссон придумал сам. Он нарядил охотника в кожу дикого кабана, поскольку могила содержала фрагменты костей кабанов, бурых медведей, оленей, лосей и косуль. Грудь охотника он разукрасил мелом, как делают многие коренные народы.
На макушке у мужчины — след от раны длиной около 2,5 см, но умер он не из-за нее. Исследование показало, что рана в свое время затянулась.