Семья оказалась заперта дома из-за 25 тысяч пчел

50-летний Мэтью Грайс и 47-летняя Сара Кеннард из города Барнсли в британском графстве Южный Йоркшир не могли сутки выйти из дома из-за пчел, которые решили поселиться внутри детского батута на их заднем дворе.
Мэтью рассказал, что был дома с дочкой, когда увидел «гигантскую черную тучу, гудящую как паровоз». Немного покружив над двором, пчелы нырнули внутрь батута и начали там удобно устраиваться. Сара, вернувшись с работы домой, была удивлена рассказом мужа, так как никаких пчел она по пути не встретила.
Заинтересовавшись, женщина отправилась посмотреть на новых соседей, а заодно сделала несколько снимков, пишет Metro.
Увиденное ее шокировало, а потому вместе с мужем они приняли решение не выходить из дома и позвонить специалистам. Работник специальной службы смог приехать к ним только на следующий день. Он собрал весь улей целиком, чтобы передать его профессиональным пчеловодам. По словам специалиста, в улье было не менее 25 тысяч особей.