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18:43 (мск), источник: Новости Mail.ru

Семья оказалась заперта дома из-за 25 тысяч пчел

Насекомые решили поселиться в детском батуте во дворе.

50-летний Мэтью Грайс и 47-летняя Сара Кеннард из города Барнсли в британском графстве Южный Йоркшир не могли сутки выйти из дома из-за пчел, которые решили поселиться внутри детского батута на их заднем дворе.

Мэтью рассказал, что был дома с дочкой, когда увидел «гигантскую черную тучу, гудящую как паровоз». Немного покружив над двором, пчелы нырнули внутрь батута и начали там удобно устраиваться. Сара, вернувшись с работы домой, была удивлена рассказом мужа, так как никаких пчел она по пути не встретила.

Заинтересовавшись, женщина отправилась посмотреть на новых соседей, а заодно сделала несколько снимков, пишет Metro.

Увиденное ее шокировало, а потому вместе с мужем они приняли решение не выходить из дома и позвонить специалистам. Работник специальной службы смог приехать к ним только на следующий день. Он собрал весь улей целиком, чтобы передать его профессиональным пчеловодам. По словам специалиста, в улье было не менее 25 тысяч особей.

Екатерина Гура

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