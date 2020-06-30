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18:15 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые разгадали тайну заброшенного древнего города майя

Всему виной оказалась вода.

Источник: Cory Perfetta and David Lentz

Ученые уже не одно десятилетие бьются над разгадкой таинственного города Тикаля — одного из крупнейших древних городов майя, который, несмотря на процветание, почему-то был оставлен местными жителями и заброшен на столетия.

Свою версию произошедшего в конце июня представили исследователи из университета Цинциннати. Они изучили отложения в городских резервуарах Тикаля и пришли к выводу, что майя в IX веке покинули город из-за загрязнения воды токсичными веществами, сообщается в журнале Scientific Reports. Проведенный анализ древней грязи выявил следы двух разных видов цианобактерий (сине-зеленых водорослей появляющихся во время засухи).

Кроме того, ученые считают, что майя и сами виноваты в загрязнении питьевой воды — наряду с цианобактериями, исследователи обнаружили в резервуарах следы ртути.

Как известно, в своих красках майя использовали минеральную киноварь красного цвета, которая является формой сульфида ртути и токсична для людей. Со временем дождевая вода смывала краску с окрашенных поверхностей в водоемы города, делая воду непригодной для питья.

Ученые полагают, что именно нехватка пресной питьевой воды и послужила одним из главных факторов того, что майя покинули город Тикаль.

Екатерина Гура

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