18:15 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые разгадали тайну заброшенного древнего города майя
Всему виной оказалась вода.
Ученые уже не одно десятилетие бьются над разгадкой таинственного города Тикаля — одного из крупнейших древних городов майя, который, несмотря на процветание,
Свою версию произошедшего в конце июня представили исследователи из университета Цинциннати. Они изучили отложения в городских резервуарах Тикаля и пришли к выводу, что майя в IX веке покинули город
Как известно, в своих красках майя использовали минеральную киноварь красного цвета, которая является формой сульфида ртути и токсична для людей. Со временем дождевая вода смывала краску с окрашенных поверхностей в водоемы города, делая воду непригодной для питья.
Ученые полагают, что именно нехватка пресной питьевой воды и послужила одним из главных факторов того, что майя покинули город Тикаль.
Екатерина Гура