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10:57 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Праге устроили пир-прощание с коронавирусом (фото)

Гости пришли без масок и не придерживались безопасной дистанции.

РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:33 MSK, 01.07
Инфицировано654 405+6 556
17.06
7843
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Скончалось9 536+216
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Инфицировано10 485 763+183 711
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Выздоровело5 366 092+130 279
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На знаменитом Карловом мосту в центре Праги провели праздничный обед, чтобы символически попрощаться с коронавирусом, сообщает чешский сайт Novinky.

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Стол растянулся на 500 метров. За ним по очереди сидели тысячи гостей. Еду и напитки они принесли с собой. Участие в банкете было бесплатным, но требовало предварительной регистрации.

По словам организаторов, акция должна обозначить не только конец коронавирусного кризиса, но и начало летнего отдыха. Участники застолья были без масок и не придерживались социальной дистанции.

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По данным на 1 июля в Чехии подтверждено 11 954 случая коронавирусной инфекции, 7771 человек уже выздоровел, умерло 349 человек.

Анна Лысенко

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