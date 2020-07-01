10:57 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Праге устроили пир-прощание с коронавирусом (фото)
Гости пришли без масок и не придерживались безопасной дистанции.
На знаменитом Карловом мосту в центре Праги провели праздничный обед, чтобы символически попрощаться с коронавирусом, сообщает чешский сайт Novinky.
Стол растянулся на 500 метров. За ним по очереди сидели тысячи гостей. Еду и напитки они принесли с собой. Участие в банкете было бесплатным, но требовало предварительной регистрации.
По словам организаторов, акция должна обозначить не только конец коронавирусного кризиса, но и начало летнего отдыха. Участники застолья были без масок и не придерживались социальной дистанции.
По данным на 1 июля в Чехии подтверждено 11 954 случая коронавирусной инфекции, 7771 человек уже выздоровел, умерло 349 человек.
Анна Лысенко