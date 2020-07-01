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17:14 (мск), источник: Новости Mail.ru

В самой пострадавшей от коронавируса больнице Италии произошел беби-бум

Доктора называют это «признаком возрождения» после кризиса.

В итальянской больнице, которая была эпицентром коронавируса в стране, за сутки родились 15 детей, сообщает ANSA.

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Пять мальчиков и десять девочек появились на свет в городской больнице города Кремона в Ломбардии. По словам врачей и акушерок, это «экстраординарное» событие, и такого «не было никогда». Доктор Альдо Риккарди назвал его «признаком возрождения» после коронавирусного кризиса.

Все малыши здоровы, среди них есть и пара близнецов.

Два месяца назад отделение акушерства и гинекологии в больнице было единственным, которое не преобразовали в отделение интенсивной терапии для пациентов с COVID-19. Больницу Кремоны назвали наиболее пострадавшей в Италии во время пандемии, а Ломбардия стала эпицентром болезни в стране.

В понедельник Италия зафиксировала самое низкое число умерших от коронавируса за день с февраля. По данным на 1 июля, в стране подтверждена 241 тысяча случаев инфекции, 190 тысяч человек уже выздоровели, умерли 34767 тысяч человек.

Анна Лысенко

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