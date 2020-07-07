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7 июля, источник: Новости Mail.ru

День в истории: 8 июля

Основание Парижа, закладка Исаакиевского собора и другие памятные даты и события, которые произошли в этот день в разные годы.

Основание Парижа

8 июля 52 года до н. э. была принятая дата основания Парижа (тогда Лютеции). Поселение Лютеция (лат. lutum — грязь) было основано кельтским племенем паризиев на острове Сите, окружённом водами реки Сены. В III веке город подвергся набегам со стороны германского племени алеманнов, что привело к переселению жителей с левого берега Сены на более защищённый остров Сите. Тогда же Лютеция стала называться Городом паризиев (лат. Civitas Parisiorum), а затем Паризием (лат. Parisium).

Исаакиевский собор

8 июля 1819 года в Петербурге был заложен Исаакиевский собор по проекту архитектора Огюста Монферрана. Строительство курировал сам Николай I. При возведении здания использовались новые для того времени строительные технологии, что повлияло на дальнейшее развитие архитектуры XIX и XX века. Сооружение здания и работы по его оформлению продолжались с 1818 по 1858 год. Исаакиевский собор считается самой поздней постройкой в стиле классицизма.

Источник: РИА "Новости"

«Мать-героиня»

8 июля 1944 года указом Президиума Верховного Совета СССР было введено почётное звание «Мать-героиня». Звание присваивается с одновременным награждением орденом матерям, родившим и воспитавшим 10 и более детей, по достижении последним ребёнком возраста 1 года и при наличии в живых остальных детей этой матери. Одновременно с орденом «Мать-героиня» появились «Медаль Материнства» и орден «Материнская слава».

Петр Капица

8 июля 1894 года родился Петр Капица, советский физик, инженер, академик, лауреат Нобелевской премии. Ученый стал одним из основателей физики низких температур и физики сильных магнитных полей, а за открытие явления сверхтекучести жидкого гелия в 1978 году стал лауреатом Нобелевской премии по физике. Отец известного ученого, телеведущего программы «Очевидное — невероятное» Сергея Капицы.

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Жанна Фриске

8 июля 1974 года родилась Жанна Фриске, российская певица, телеведущая, киноактриса. Солистка группы «Блестящие» (1996—2003). Певица участвовала в телешоу «Последний герой», «Сердце Африки», «Империя», «Цирк со звёздами», «Ледниковый период 2». В фильмах «Ночной дозор» и «Дневной дозор» Фриске играла роль ведьмы Алисы, а в фильме «О чем говорят мужчины» сыграла саму себя. Умерла от опухоли головного мозга в 2015 году.

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