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17:58 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученый попробовал еду, которой питались в Вавилоне

О своем эксперименте он рассказал в соцсетях.

Профессор Кембриджского университета Билл Сазерленд решил на себе узнать, как питались древние люди и воспользовался рецептом блюд, написанных на глиняными скрижалями времен Месопотамии (древней цивилизации, к которой относится и Вавилон).

Таблички с клинописью, которые Билл выбрал в качестве кулинарной книги, датируются специалистами примерно 1750 годом до нашей эры. Сейчас им уже почти четыре тысячи лет, и они являются самыми старыми рецептами из всех существующих.

Карантин виноват в том, что я по какой-то причине решил приготовить вавилонскую еду из рецептурной таблички справа. Она датирована 1750 годом до нашей эры, и это самые старые из существующих рецептов. Кажется, со мной все хорошо, это лучшая месопотамская еда, которую я ел.

По табличкам ученый приготовил блюда, о чем рассказал своим подписчикам в Twitter. Свой пост Билл снабдил фотографиями получившихся блюд, рецептами и своими впечатлениями от них.

Первым делом профессор приготовил рагу из баранины с сушеными ячменными лепешками, репчатым луком, персиком, молоком и чесноком. Это блюдо Сазерленд оценил высоко, отметив, что легко нашел все необходимые ингредиенты и, несмотря на невзрачный вид, оно оказалось очень вкусным.

Тушеная баранина. Это было просто и вкусно. Покрошил в блюдо пару ячменных лепешек (приготовленных моей дочерью Тессой), из которых получился густой маслянистый соус. Измельченный лук-порей и чесночная посыпка придавали ему острый вкус.

Но с некоторыми блюдами ученому пришлось импровизировать. Так, овечью кровь при приготовлении древнего бульона он заменил на томатную пасту, а блюдо из бараньих ног с кинзой ему пришлось ставить в духовку несколько раз, так как на табличке не было указано время приготовления.

Эламитовый бульон. Ладно, я схитрил и использовал томатный соус вместо овечьей крови. Своеобразный, но очень вкусный и густой ароматный суп.
Это выглядит потрясающе и очень вкусно. Но, наверно, стоило готовить это немного дольше, чтобы все пропеклось.

Всего Сазерленд приготовил четыре блюда: два мясных (баранина с овощами и с приправами) и два овощных (суп и луковая запеканка).

Обжарьте лук-порей и зеленый лук, а затем запеките с сухарями на закваске. Выглядит хорошо, но немного скучно.

По словам ученого, хоть блюда и были специфичными, они оказались достаточно вкусными и питательными, пишет The Sun.

Екатерина Гура

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