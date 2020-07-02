Ученый попробовал еду, которой питались в Вавилоне

Профессор Кембриджского университета Билл Сазерленд решил на себе узнать, как питались древние люди и воспользовался рецептом блюд, написанных на глиняными скрижалями времен Месопотамии (древней цивилизации, к которой относится и Вавилон).
Таблички с клинописью, которые Билл выбрал в качестве кулинарной книги, датируются специалистами примерно 1750 годом до нашей эры. Сейчас им уже почти четыре тысячи лет, и они являются самыми старыми рецептами из всех существующих.
По табличкам ученый приготовил блюда, о чем рассказал своим подписчикам в Twitter. Свой пост Билл снабдил фотографиями получившихся блюд, рецептами и своими впечатлениями от них.
Первым делом профессор приготовил рагу из баранины с сушеными ячменными лепешками, репчатым луком, персиком, молоком и чесноком. Это блюдо Сазерленд оценил высоко, отметив, что легко нашел все необходимые ингредиенты и, несмотря на невзрачный вид, оно оказалось очень вкусным.
Но с некоторыми блюдами ученому пришлось импровизировать. Так, овечью кровь при приготовлении древнего бульона он заменил на томатную пасту, а блюдо из бараньих ног с кинзой ему пришлось ставить в духовку несколько раз, так как на табличке не было указано время приготовления.
Всего Сазерленд приготовил четыре блюда: два мясных (баранина с овощами и с приправами) и два овощных (суп и луковая запеканка).
По словам ученого, хоть блюда и были специфичными, они оказались достаточно вкусными и питательными, пишет The Sun.