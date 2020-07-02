Британка прославилась в соцсетях благодаря крохотному урожаю

Джанет Освальд из Лондона стала знаменитой, когда рассказала в соцсетях о своем неудачном фермерском опыте. По словам британки, она решила открыть в себе новые таланты и начать самостоятельно выращивать овощи. В марте этого года девушка посадила на грядке морковь и в конце июня отправилась собирать первый урожай.
Но тут ее ждало разочарование. Вместо сладкого корнеплода она увидела нечто крохотное и невразумительное. Снимком забавной моркови Джанет и поделилась с подписчиками закрытой группы по домашним лайфхакам в соцсети.
Пост британки вызвал волну веселья. Одни принялись шутить по поводу готовки крохотной моркови, а другие начали «хвастаться» похожим урожаем, пишет Daily Mail.