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20:44 (мск), источник: Новости Mail.ru

Британка прославилась в соцсетях благодаря крохотному урожаю

Такой морковки она точно не ожидала.

Джанет Освальд из Лондона стала знаменитой, когда рассказала в соцсетях о своем неудачном фермерском опыте. По словам британки, она решила открыть в себе новые таланты и начать самостоятельно выращивать овощи. В марте этого года девушка посадила на грядке морковь и в конце июня отправилась собирать первый урожай.

Но тут ее ждало разочарование. Вместо сладкого корнеплода она увидела нечто крохотное и невразумительное. Снимком забавной моркови Джанет и поделилась с подписчиками закрытой группы по домашним лайфхакам в соцсети.

Пост британки вызвал волну веселья. Одни принялись шутить по поводу готовки крохотной моркови, а другие начали «хвастаться» похожим урожаем, пишет Daily Mail.

Екатерина Гура

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