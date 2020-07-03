11:47 (мск), источник: Новости Mail.ru
Кратер Королев на Марсе показали в эффектном видео
Он содержит около 2,2 тыс. кубических километров льда.
Марсианский кратер Королев, названный в честь советского конструктора
Европейское космическое агентство обнародовало ролик, в котором красоту этого уникального места можно рассмотреть в деталях. Видео смонтировано из фотографий, полученных в разное время автоматической межпланетной станцией «Марс-экспресс».
Королев — ударный кратер, расположенный на Великой Северной равнине. Его диаметр — 81 км. Королев содержит около 2,2 тыс. кубических километров водяного льда, что сопоставимо с объемом Большого Медвежьего озера в Канаде. Толщина льда достигает 1,8 км.
Анна Лысенко