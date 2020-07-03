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11:47 (мск), источник: Новости Mail.ru

Кратер Королев на Марсе показали в эффектном видео

Он содержит около 2,2 тыс. кубических километров льда.

Марсианский кратер Королев, названный в честь советского конструктора ракетно-космических систем Сергея Королева, выглядит с высоты по-настоящему впечатляюще.

Европейское космическое агентство обнародовало ролик, в котором красоту этого уникального места можно рассмотреть в деталях. Видео смонтировано из фотографий, полученных в разное время автоматической межпланетной станцией «Марс-экспресс».

Во время загрузки произошла ошибка.

Королев — ударный кратер, расположенный на Великой Северной равнине. Его диаметр — 81 км. Королев содержит около 2,2 тыс. кубических километров водяного льда, что сопоставимо с объемом Большого Медвежьего озера в Канаде. Толщина льда достигает 1,8 км.

Анна Лысенко

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